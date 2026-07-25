Mesa directiva del Senado: En caso de empate reiterativo, fujimorismo no tendría voto dirimente

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Ante una eventual elección en la Cámara Alta, el reglamento del Congreso establece que el voto dirimente lo ejerce el presidente de la cámara; sin embargo, la bancada del fujimorismo no contará con ese mecanismo para definir el resultado a su favor ante un empate reiterativo.

Esto se debe a un conflicto de intereses generado porque Miguel Torres ejerce como presidente de la Junta Preparatoria y, a la vez, postula a la presidencia de la Mesa Directiva.

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En el Senado, al aliarse Fuerza Popular con Renovación Popular son un total de 30 escaños; por otro lado, la lista conformada por Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras suma también 30 escaños. De respetarse la votación por agrupación, se produciría un empate.

En diálogo con La República, César Delgado-Guembes, exoficial Mayor del Congreso, advirtió sobre los problemas derivados de este posible empate en la Cámara Alta.

"Hay que tener en cuenta que el voto es secreto, no se puede presumir si va a ocurrir o no el empate porque algunos miembros pueden votar por la bancada opuesta", explicó. Sin embargo, indicó que si ocurriese que todos votaran de acuerdo al grupo al que pertenecen y se mantuviera el empate, "se podría optar por una tercera vuelta esperando que alguien vote por el contrario o se abstenga".

Asimismo, planteó dos posibles salidas ante este escenario. Primero, indicó que se utilice por analogía la dirimencia, donde el presidente de la cámara tiene voto dirimente; no obstante, aclaró que esa norma se aplica cuando ya se tiene un Congreso constituido, y el Congreso no ha quedado constituido —lo cual sucede el 27 que se eligen las mesas—, por lo que no se tendría quién dirija de esa forma.

"Si el Congreso no está constituido, por analogía podemos dirimir que el presidente de la Mesa Directiva de la Mesa Preparatoria [lo haga]. El problema es que el presidente de esa junta es candidato a la presidencia de la mesa directiva de la primera legislatura, él [Miguel Torres] es una persona interesada y se podría aludir conflicto de intereses", apuntó. Añadió que, si se objetara eso y quien preside reconoce el conflicto de intereses, lo correcto es que no presida y sea reemplazado por el vicepresidente.

Como segunda alternativa, señaló que dado que existe ese conflicto y no se cede el puesto, cabe que el presidente de la junta convoque a los portavoces para llegar a un consenso.

"(…) que sea a la suerte, que se tire una moneda o que se tome la decisión de que el grupo parlamentario que tiene la mayor cantidad de votos asuma la presidencia, y no por dirimir", señaló el exoficial Mayor del Congreso.

Listas definidas

Las dos listas en disputa para presidir la Cámara de Diputados quedaron definidas con la inscripción de las planchas lideradas por Óscar Reto, del Partido del Buen Gobierno, y Norma Yarrow, de Renovación Popular.

Ambos grupos reflejan las posturas y los acuerdos políticos de cara a la votación programada para este domingo 26 de julio. Por un lado, la primera plancha, denominada "Consenso por la Democracia", fue impulsada por cuatro agrupaciones de oposición y está encabezada por Óscar Reto Otero, de la bancada Buen Gobierno, quien postula a la presidencia.

Lo acompañan Analí Márquez Huanca, de Juntos por el Perú, como primera vicepresidenta; Harvey Colchado Huamán, de Ahora Nación, como segundo vicepresidente; y José Yataco Torrealba, por el Partido Cívico Obras, como tercer vicepresidente. Esta lista mantiene la alianza de las mismas cuatro bancadas para el Senado, con la diferencia de que en la Cámara Alta la presidencia recae en Obras con Daniel Barragán, mientras que en la Cámara de Diputados el liderazgo pasó al Buen Gobierno.

El acuerdo entre las cuatro bancadas responde a un objetivo declarado por diversos líderes de oposición, quienes señalaron necesario que Fuerza Popular no presida ambas cámaras para evitar una concentración del poder.

Jorge Nieto, líder de Buen Gobierno, indicó reiteradas veces que sugirió a la presidenta electa Keiko Fujimori que lo ideal sería que su bancada no lidere el Senado ni la Cámara de Diputados.

En la misma línea, Alfonso López, líder de Ahora Nación, también mencionó que el fujimorismo no debería encabezar ambas cámaras.

Sobre la presentación de la primera lista, Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, señaló que la lista propuesta junto al Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras representa una alianza basada en acuerdos, diálogo, respeto a las instituciones del Estado y compromiso con los intereses del país. Además, agregó que “seguirán trabajando para fortalecer la democracia y construir consensos al servicio de todos los peruanos”.

Por su parte, Indira Huilca precisó que, al posicionarse frente al fujimorismo, la primera tarea como oposición consistirá en "derogar las leyes pro crimen, pro impunidad y anti derechos", y reiteró que quienes conduzcan las cámaras deben priorizar las necesidades de la ciudadanía por encima de intereses partidarios o privados.

Segunda lista

Por otro lado, se oficializó la segunda lista de candidatos, liderada por la parlamentaria Norma Yarrow Lumbreras, de Renovación Popular, quien postula a la presidencia. La plancha se completa con Karina Beteta Rubín, de Fuerza Popular, en la primera vicepresidencia; Diego Bazán Calderón, por Renovación Popular, en la segunda vicepresidencia; y Gilmer Trujillo Zegarra, del partido naranja, como tercer vicepresidente.

Cabe destacar que, para ambas cámaras —el Senado y la Cámara de Diputados—, Fuerza Popular presentó sus listas aliándose únicamente con Renovación Popular.

Posible empate

Para entender el panorama de la elección, la primera lista cuenta con una proyección favorable si se respetan los votos de acuerdo a las agrupaciones. Fuerza Popular obtuvo la mayor representación con 41 curules, seguida de cerca por Juntos por el Perú con 32; luego se ubican el Partido del Buen Gobierno con 18 diputados, Renovación Popular con 15, el Partido Cívico Obras con 14 y Ahora Nación con 10.

Bajo este escenario, si todos los legisladores de la primera lista votan de acuerdo a su bancada, sumarían un bloque de 74 votos, superando a los 56 escaños que concentran Fuerza Popular y Renovación Popular en conjunto.

Programación

La elección de la Mesa Directiva del Senado se realizará este domingo 26 a las 12.00 horas. El anuncio ocurrió tras ordenar la lectura de la Primera Disposición Complementaria del Reglamento del Congreso durante la sesión del viernes 24, fecha en la que se llevó a cabo la incorporación y juramentación de los 60 senadores.