Empresas pesqueras acumulan 99 sanciones por operar en la Reserva Nacional de Paracas

Embarcaciones industriales realizaron faenas de pesca dentro de la Reserva Nacional de Paracas, por lo que fueron sancionadas por Produce.

Embarcaciones industriales realizaron faenas de pesca dentro de la Reserva Nacional de Paracas, por lo que fueron sancionadas por Produce.

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La mañana del 6 de junio del 2020, la embarcación pesquera Alejandría I, de CFG Investment —ahora Copeinca—, fue detectada dentro de la Reserva Nacional de Paracas, zona prohibida para la extracción industrial de especies marinas.

Según el sistema satelital del Ministerio de la Producción (Produce), la nave operó por poco más de tres horas en distintos momentos. Al día siguiente, descargó 68,165 toneladas de anchoveta en la planta de CFG Investment en Paracas.

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Produce sancionó a la compañía con una multa de 8,065 UIT, pero no pudo ejecutar el decomiso de la anchoveta destinada a la producción de harina de pescado para exportación.

El caso de la Alejandría I no fue aislado. Según información oficial remitida por Produce al Congreso, la Dirección de Sanciones emitió 99 resoluciones directorales contra 11 empresas pesqueras, luego de acreditarse su responsabilidad administrativa por efectuar actividades extractivas en la Reserva Nacional de Paracas.

LOS EXPEDIENTES DE PARACAS

El informe de Produce detalla que, de los 99 expedientes sancionadores resueltos por la Dirección de Sanciones, 95 solicitaron acogerse al principio de retroactividad benigna. Los 95 pedidos fueron resueltos: 83 figuran con estado de multa cancelado y 12 permanecen como multas por pagar. En los otros cuatro casos no se solicitó el mismo beneficio, pero también aparecen con estado de multa cancelado.

Uno de esos casos corresponde a Austral Group S.A.A., empresa asociada a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). En una resolución posterior, Produce da cuenta de que Austral había sido sancionada con una multa de 47,969 UIT y el decomiso de 405,420 toneladas de anchoveta por hechos ocurridos también el 6 de junio del 2020 en la Reserva Nacional de Paracas.

La empresa solicitó la aplicación de retroactividad benigna y Produce declaró procedente su pedido. Como consecuencia, dejó sin efecto el cobro de la multa.

El patrón que aparece en los documentos es concreto: embarcaciones industriales sancionadas por operar dentro de la Reserva Nacional de Paracas y, años después, expedientes revisados o cerrados bajo figuras administrativas favorables a las compañías pesqueras.

La Reserva Nacional de Paracas en una de las zonas protegidas más importantes del litoral peruano.

EMPRESAS DEL GREMIO PESQUERO

La Sociedad Nacional de Pesquería informa en su propio listado institucional que cuenta con 60 empresas asociadas, dedicadas a actividades de extracción, procesamiento, producción pesquera, acuicultura y otros rubros vinculados con la industria.

En esa lista aparecen varias compañías incluidas en los expedientes sancionadores de Paracas: Austral Group, Corporación Pesquera Inca, Pesquera Diamante, Pesquera Exalmar S.A.A., Pesquera Hayduk y Tecnológica de Alimentos.

Si se incorpora a CFG Investment como parte del universo Copeinca —tal como consta en la resolución de Produce sobre su fusión y cambio de denominación—, al menos 92 de las 99 sanciones corresponden a empresas asociadas o vinculadas con asociadas de la Sociedad Nacional de Pesquería.

MULTAS MILLONARIAS

El caso de Paracas forma parte de un problema mayor.

Produce también informó al Congreso que, al 31 de julio del 2024, existían 10.722 expedientes administrativos sancionadores con multas pendientes de pago por infracciones anteriores al 2021 en el sector pesquero.

El monto ascendía a 185.886,38 UIT, equivalente a S/957.314.845,90.

En ese mismo documento, Produce reportó que 1.578 resoluciones directorales otorgaron beneficios bajo un régimen excepcional de reducción de multas. El monto total reducido ascendía a S/9.612.868 y el monto efectivamente pagado fue de S/7.961.441.

La cifra general no corresponde solo a Paracas, pero ayuda a dimensionar el volumen económico de las sanciones pendientes en el sector pesquero.

VISITAS AL CONGRESO

Mientras el Congreso mantiene pendiente el debate de la ley para prohibir definitivamente la pesca industrial en áreas naturales protegidas, Rosa Perales Rivera, registrada como representante de la Sociedad Nacional de Pesquería, ingresó tres veces al Parlamento en mayo.

El 4 de mayo visitó al presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, el congresista fujimorista Raúl Huamán Coronado. Según el registro oficial, ingresó a las 10.01 a. m. y salió a las 11.40 a. m.

El 11 de mayo volvió a ingresar acreditada ante Oficialía Mayor. Y el 12 de mayo registró una tercera visita vinculada con el despacho del congresista Diego Bazán Calderón (Renovación Popular).

Representante de la Sociedad Nacional de Pesquería registró tres visitas al Congreso mientras sigue pendiente el debate de la ley sobre pesca industrial en áreas protegidas.

Perales no solo representa al gremio pesquero en este debate. También fue aportante del fujimorismo en la segunda vuelta electoral del 2021, con más de 19 mil soles, para costear las tasas de apelación y nulidad de mesas electorales en la elección presidencial en la que Keiko Fujimori fue derrotada por Pedro Castillo, de acuerdo con el Ministerio Público.

El proyecto de ley que ratifica la prohibición total de la pesca industrial en zonas protegidas sigue a la espera de debate en el Congreso. Mientras organizaciones ambientales, pescadores y colectivos anuncian plantones y movilizaciones para exigir su aprobación, el Parlamento parece no estar interesado. En la sesión del jueves 14 de mayo volvió a quedar fuera de agenda.