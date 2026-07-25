Anuncian cierre parcial de emblemática avenida en Chorrillos por renovación vial desde el 27 de julio

Municipalidad de Chorrillos restringirá tránsito en avenida Guardia Civil por trabajos de mantenimiento | Foto: composición LR

Municipalidad de Chorrillos restringirá tránsito en avenida Guardia Civil por trabajos de mantenimiento | Foto: composición LR

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La Municipalidad de Chorrillos informó que desde este lunes 27 de julio restringirá parcialmente el tránsito en un tramo de la avenida Guardia Civil, en la urbanización La Campiña, debido a trabajos de mantenimiento de la infraestructura vial. La medida se aplicará entre las 7.00 a. m. y las 6.00 p. m., por lo que se recomienda a conductores tomar precauciones.

La restricción se realizará en el tramo comprendido entre la calle Los Gorriones y la avenida Tolomé, en sentido hacia el Óvalo de La Curva, donde se iniciará la colocación de una nueva carpeta asfáltica tras culminar los trabajos de fresado.

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Personal de tránsito permanecerá en la zona para facilitar el desplazamiento de vehículos y garantizar la seguridad de conductores y peatones durante la ejecución de las obras.

Inician trabajos de fresado y asfaltado en tramo de la avenida Guardia Civil en La Campiña

Intervendrán cinco tramos de la avenida

El proyecto contempla el mantenimiento de cinco sectores de la avenida Guardia Civil: desde la calle Los Gorriones hasta la avenida Los Faisanes; de esta vía a la calle Calango; luego hasta la avenida Guardia Peruana; entre Guardia Peruana y la avenida El Sol; y, finalmente, hasta la avenida Alipio Ponce.

Según la comuna, las obras buscan recuperar una vía que no había recibido mantenimiento durante más de cinco años. Para ello, indicó que gestionó la autorización correspondiente con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Buscan mejorar la seguridad vial

La municipalidad explicó que la intervención responde al deterioro de la calzada, donde se identificaron fallas superficiales y profundas que dificultan el tránsito de vehículos y peatones.

Además del nuevo asfaltado, el proyecto incluye la implementación de señalización horizontal y vertical, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, reducir el riesgo de accidentes y prolongar la vida útil de la infraestructura. La comuna señaló que las obras también contribuirán a disminuir la contaminación generada por el mal estado de la vía.