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Economía

INEI: mientras pesca creció 1.68% y electricidad 4.59%, esta actividad registró una fuerte caída ¿de cuál se trata?

La pesca y la generación eléctrica registraron avances en abril de 2026, según el INEI. Sin embargo, el subsector hidrocarburos mostró una fuerte contracción debido a menores niveles de producción en sus principales componentes.

INEI reporta mejoras en pesca y generación eléctrica, pero retroceso en hidrocarburos.
INEI reporta mejoras en pesca y generación eléctrica, pero retroceso en hidrocarburos. | Foto: La República
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El sector pesca y el subsector electricidad reportaron resultados positivos durante abril de 2026, de acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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Mientras la actividad pesquera mostró un crecimiento impulsado por una mayor extracción de recursos marinos, la generación eléctrica avanzó gracias al mejor desempeño de las fuentes termoeléctricas y renovables.

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Sin embargo, el comportamiento de las actividades vinculadas a los recursos naturales fue desigual. El INEI informó que el subsector hidrocarburos registró una marcada reducción en comparación con el mismo mes del año anterior, debido a la menor producción de petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural.

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Pesca creció 1,68% por mayor extracción de recursos marinos

El INEI señaló que el sector aumentó 1.68% en abril de 2026 respecto al mismo mes del año anterior. Según precisó el jefe de la entidad, Gaspar Morán Flores, “en la pesca para consumo humano directo destaca la mayor captura de especies para enlatado (49.7%) y congelado (21.6%)”.

Asimismo, el INEI indicó que la captura de anchoveta para la producción de harina y aceite de pescado aumentó 0,87%, pese a que se dispuso una suspensión temporal de la pesca por la presencia de ejemplares juveniles.

En contraste, la pesca continental disminuyó 16,67% por el menor volumen destinado al consumo fresco y congelado.

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Electricidad aumentó 4,59% impulsada por generación termoeléctrica y renovable

El subsector electricidad registró un crecimiento de 4,59% en abril de 2026 frente a igual mes de 2025.

INEI explicó que este desempeño fue respaldado por el incremento de la producción de energía termoeléctrica, que avanzó 21,2%, y de la generación proveniente de fuentes renovables eólica y solar, que aumentó 13,6%.

Por otro lado, la producción de energía hidroeléctrica mostró una reducción de 3,5%. En cuanto a las empresas que reportaron una evolución favorable durante el periodo analizado fueron:

  • Hydro Global Perú,
  • Fénix Power Perú
  • Termochilca
  • Joya Solar,
  • Sindicato Energético
  • Engie Energía Perú
  • Compañía Energética La Virgen
  • Empresa de Generación Huallaga.

Hidrocarburos cayó 24,75% por menor producción de petróleo y gas natural

A diferencia de la pesca y la electricidad, el subsector hidrocarburos registró una caída de 24,75% en abril de 2026, según el INEI.

Precisó que el retroceso se reflejó en sus tres principales componentes: la producción de petróleo crudo disminuyó 33,1%, la de gas natural cayó 28,9% y la de líquidos de gas natural retrocedió 14,5%.

El organismo estadístico explicó que la menor extracción de petróleo estuvo vinculada principalmente a los resultados reportados por Petrotal Perú, Petroperú y Upland Oil and Gas.

Asimismo, la reducción en la producción de gas natural y líquidos de gas natural estuvo asociada a menores volúmenes reportados por Pluspetrol Perú Corporation, Repsol y Petroperú.

El INEI añadió que la caída de la producción en el lote 95 respondió a restricciones de reinyección de agua y trabajos programados en pozos de inyección del campo Bretaña, en Loreto, mientras que la producción de Pluspetrol fue afectada por el mantenimiento temporal programado de la Planta Melchorita.

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