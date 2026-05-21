Congresistas exigen debatir ley que prohíbe pesca industrial en las reservas

Sin debate. Hay sectores económicos que presionan para que no se apruebe la ley que prohíbe la pesca industrial en reservas naturales. Foto: Andina

Sin debate. Hay sectores económicos que presionan para que no se apruebe la ley que prohíbe la pesca industrial en reservas naturales. Foto: Andina

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Legisladores de diferentes bancadas se manifestaron a favor de que este jueves se ponga a debate el proyecto para que la prohibición de la pesca industrial en las reservas naturales protegidas alcance la categoría de ley.

En la Junta de Portavoces se acordó dar prioridad a la discusión del dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), para no permitir la extracción de especies marinas a escala industrial en las Áreas Naturales Protegidas.

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Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva, el fujimorista Fernando Rospigliosi, se resiste a poner a consideración del Pleno la aprobación de la ley propuesta por la CPAAAAE.

“El proyecto es de suma importancia porque eleva a la categoría de ley la prohibición de la pesca industrial en las reservas naturales, lo que está contemplado solo a nivel reglamentario. La ley está en consonancia con una reciente resolución de la Corte Suprema que rechazó una demanda de la Sociedad Nacional de Pesquería para que se le permita desplegar labores de extracción a gran escala en las Áreas Naturales Protegidas, como Paracas”, explicó la legisladora Ruth Luque Ibarra (Bloque Democrático).

Según un informe de La República, 11 empresas que forman parte de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) fueron sancionadas en 99 ocasiones por ingresar a la zona natural de Paracas para extraer especies a gran escala. Como se ha mencionado, la SNP promovió una demanda para que sus agremiados industriales pesquen en Paracas.

El congresista Roberto Kamiche Morante (Alianza para el Progreso) no descartó que la SNP presione a Fernando Rospigliosi para evitar la discusión del proyecto de ley sobre la prohibición de la pesca a gran escala en las zonas de reserva.

“Así como las grandes mineras, a las pesqueras industriales lo único que les interesa es depredar, generar dinero sin importarle el futuro de nuestro país. Rospigliosi está presionado por ese tipo de intereses que no coinciden con los intereses nacionales. Por ejemplo, se prefiere darle prioridad a la creación de universidades. Ya van casi 70. Por eso se molestan cuando se les reclama para que se debatan leyes como la que prohíbe la pesca industrial en zonas protegidas”, señaló el legislador Roberto Kamiche.

Cuando la CPAAAAE solicitó la opinión de la SNP respecto al proyecto de ley, esta rechazó de plano su contenido e insistió en la nulidad con efecto retroactivo de la Directiva 006-2021 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), que prohíbe la pesca en Paracas y en todas las áreas naturales protegidas.

“El dictamen está en agenda del Pleno hace dos semanas. Mañana (hoy jueves) va a ser la tercera vez que está en agenda y que no se toca por falta de voluntad política de la mesa directiva. Yo sí puedo atribuir a que existen intereses subalternos que están evitando que este dictamen sea debatido en el Pleno del Congreso”, dijo la legisladora Silvana Robles Araujo (Bancada Socialista).

“Sin ninguna justificación se ha dilatado bastante tiempo, y lo digo con conocimiento de causa. Como presidenta de la CPAAAAE, lo he visto de cerca.”, añadió.

La congresista Ruth Luque confirmó que la presión proviene de la SNP.

“Como expresidenta de la de CPAAAAE esa presión de la SNP, incluso de algunos funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, que consideraban innecesario aprobar una ley que ratifica la prohibición total de la pesca a escala industrial en las reservas naturales”, arguyó Luque.

“Es por esta razón que la Mesa Directiva, liderada por el fujimorismo, se niega a debatir un proyecto que cuenta con el aval de diferentes bancadas”, precisó.

El dictamen está listo desde el 8 de abril de 2024