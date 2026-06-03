INEI alerta caída histórica de la natalidad en Perú: mujeres tienen solo 1,7 hijos en promedio

La tasa de fecundidad en Perú ha disminuido de 6,8 a 1,7 hijos por mujer en las últimas décadas, según el INEI y los Censos Nacionales 2025. | Andina

La tasa de fecundidad en Perú ha disminuido de 6,8 a 1,7 hijos por mujer en las últimas décadas, según el INEI y los Censos Nacionales 2025. | Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La tasa global de fecundidad en el Perú cayó drásticamente en las últimas décadas: pasó de 6,8 hijos por mujer entre los años 40 y 60 a apenas 1,7 en la actualidad, según informó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán.

El funcionario explicó a Andina que esta reducción forma parte de los hallazgos obtenidos en los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas.

TE RECOMENDAMOS KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ: TODO LO QUE DEJÓ EL DEBATE PRESIDENCIAL 2026 | ARDE TROYA

"Los menores de 15 años se han reducido porcentualmente. Antes eran 8 millones 269 mil y ahora son 7 millones 448 mil. Se han reducido cuatro puntos porcentuales debido a la disminución de la tasa de natalidad", señaló Morán.

PUEDES VER: Dictan 4 años y seis meses de prisión efectiva a mujer acusada de atropellar y matar a vigilante en Trujillo

Censos 2025: resultados de natalidad

El titular del INEI advirtió que esta caída en la fecundidad, sumada al incremento de la esperanza de vida, acelera el proceso de envejecimiento poblacional en el país.

De acuerdo con los datos del último censo, actualmente existen cerca de 5 millones de personas mayores de 60 años en el Perú. Además, se proyecta que para 2040 este grupo superará en número a la población menor de 15 años.

Morán detalló también que una persona que este año cumple 60 años tiene una expectativa de vivir 24 años más, mientras que alguien que alcanza los 70 podría vivir, en promedio, hasta los 83 años.

Población peruana envejece

Ante este escenario, el especialista sostuvo que el Estado deberá replantear sus políticas públicas para responder a las necesidades de una población cada vez más envejecida. Entre los principales retos mencionó el fortalecimiento del sistema de salud, las pensiones y los servicios de cuidado especializado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.