¡Atención! Acceso a la Vía Expresa será cerrado desde el 20 de mayo en Plaza Grau: plazos, desvíos y más

Cierre de acceso a la Vía Expresa por obras | Composición LR / ATU

Cierre de acceso a la Vía Expresa por obras | Composición LR / ATU

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Autoridad Nacional de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, a partir del 20 de mayo, se cerrará de manera temporal el paso a desnivel que da ingreso a la Vía Expresa Paseo de la República, en sentido de norte a sur, ubicado antes de la Plaza Grau, en el Cercado de Lima.

La medida permitirá ejecutar los trabajos de construcción del túnel subterráneo que interconectará la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con la Estación Central del Metropolitano. Según el organismo, esta infraestructura marcará un avance significativo en la movilidad de la capital al integrar, por primera vez, dos sistemas de alta capacidad, lo que mejorará los tiempos de traslado y la conectividad en la ciudad.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI, ROBERTO SÁNCHEZ Y LA SEGUNDA VUELTA QUE NADIE SOÑÓ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Duración, plan de desvío y más por el cierre de la Vía Expresa

El cierre del ingreso a esta arteria principal de la capital se aplicará durante 21 días calendario. Durante este periodo, los conductores que se dirijan de norte a sur podrán utilizar como vía alternativa el siguiente acceso a la Vía Expresa, ubicado aproximadamente a 100 metros después de la Plaza Grau.

Asimismo, el tránsito vehicular continuará por los tres carriles de la avenida Paseo de la República, en sentido de norte a sur. Esto se debe a que únicamente se cerrará de manera temporal el acceso al zanjón de la Vía Expresa, a fin de garantizar una ejecución segura y ordenada de las obras. Además, se implementará señalización preventiva y orientación vehicular permanente en toda la zona intervenida para facilitar la circulación y minimizar las afectaciones al tránsito.

Plan de desvío por cierre de acceso a la Vía Expresa

Túnel de interconexión agilizará tiempos de viaje

Los trabajos que obligan al cierre temporal del acceso a la Vía Expresa buscan mejorar el tránsito en la capital. A través del túnel que se construirá, de aproximadamente 180 metros de longitud, se integrará la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con la Estación Central del Metropolitano.

Esto permitirá que miles de usuarios interconecten diariamente sus viajes entre ambos sistemas de transporte masivo, especialmente quienes se desplazan desde Ate y el Callao hacia el Centro de Lima y los distritos del sur de la capital mediante el Metropolitano.

Actualmente, la Estación Central de la Línea 2 registra un avance físico de 74,09%. Según la ATU, el primer metro subterráneo del país contará con 27 estaciones, además de las ocho correspondientes al Ramal de la Línea 4, lo que transformará la movilidad urbana al ofrecer un sistema seguro, moderno, rápido y más integrado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.