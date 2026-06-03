HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko no llegó a Puno y ultraderecha gana en Colombia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Crece la deforestación en Perú: más de 3.2 millones hectáreas de bosques se perdieron desde el 2001

La deforestación persistente y cada vez más compleja es impulsada por la tala ilegal, el narcotráfico, la expansión de la frontera agrícola, la minería, los incendios forestales y cambios no planificados de uso del suelo. Pese a todo ello, el medio ambiente no ocupa un lugar central en las propuestas electorales.

Bosques son depredados en nuestra Amazonía. Fotos Aidesep
Bosques son depredados en nuestra Amazonía. Fotos Aidesep
Escuchar
Resumen
Compartir

El pico de deforestación en Perú ocurrió entre 2011 y 2024, cuando la pérdida anual de cobertura arbórea fluctuó entre 125,3 y 303,2 mil hectáreas. La pérdida de bosques primarios aumentó de 28.696 hectáreas en 2001 a 189.005 hectáreas en 2024, y los bosques húmedos amazónicos registraron valores máximos de hasta 203.269 hectáreas en 2020.

Únete a nuestro canal de política y economía

Sin embargo, la pérdida total acumulada de bosque húmedo amazónico entre 2001 y 2024 alcanzó 3,2 millones de hectáreas, concentrándose principalmente en Ucayali, Madre de Dios y Loreto, de acuerdo con el Ministerio del Ambiente.

TE RECOMENDAMOS

DEBATE PRESIDENCIAL 2026: RESUMEN DE KEIKO VS. SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Estos indicadores, según Geobosques, reflejan un proceso de deforestación persistente y cada vez más complejo, impulsado por la tala ilegal, el narcotráfico, la expansión de la frontera agrícola, la minería ilegal, los incendios forestales y cambios no planificados de uso del suelo.

Diversas instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, advierten la necesidad imperante de que el Estado peruano refuerce las labores de lucha contra las distintas actividades criminales que amenazan nuestros bosques, como la deforestación y la minería ilegal, así como los incendios forestales.

PUEDES VER: Observatorio de Minería Ilegal plantea 10 propuestas para los primeros 100 días del próximo gobierno


Pese a todo ello, el medio ambiente no ocupa un lugar central en las propuestas electorales.

Según Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, “la protección del medio ambiente está íntimamente vinculada a derechos fundamentales como el derecho a la salud, la alimentación y el acceso al agua segura”.

No obstante, advierte que estos temas han sido desplazados por discursos que muestran tolerancia hacia la minería ilegal, incluso desde espacios de alto nivel empresarial y político.

La ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 refuerza esta preocupación, pues especialistas sostienen que esta medida prolonga la informalidad y facilita la continuidad de actividades ilegales con alto impacto ambiental. 

larepublica.pe

Perú se encuentra en el décimo lugar en el ranking de países con mayor densidad forestal, con más de 670 mil kilómetros cuadrados que constituyen casi la mitad de nuestro territorio.

44 PUEBLOS INDÍGENAS

Además, constituye el territorio ancestral de 44 pueblos indígenas, cuya identidad cultural, medios de vida, ecosistemas y derechos colectivos dependen directamente de la integridad de los bosques.

Sin embargo, a pesar de la gran importancia de nuestra Amazonía, la Defensoría del Pueblo advierte que la pérdida de bosques continúa siendo una problemática estructural.

PUEDES VER: Mujeres que protegen la Amazonía pese a las amenazas

La minería ilegal y la minería informal continúan generando impactos severos sobre los bosques, los recursos naturales y la salud de la población, a lo que se suma el limitado accionar de las direcciones regionales de energía y minas, tal como fue advertido en 2025 a través del Informe Defensorial 234, denominado 'Supervisión de las funciones de las DREM y GREM en la gestión de la MAPE: Diagnóstico, desafíos y propuestas para una nueva normativa'.

A MERCED DE LAS AMENAZAS

Julio Cusurichi, líder shipibo de Madre de Dios y dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización que representa a más de 2.400 comunidades indígenas en el Perú, indicó que las comunidades y defensores ambientales viven a merced de las amenazas del narcotráfico y la tala ilegal.

larepublica.pe

Sostiene que aún no ha habido avances en temas de seguridad por parte de las autoridades para las comunidades de la Amazonía, que defienden más de 18 millones de hectáreas de bosques.

Cusurichi detalló que las comunidades han logrado organizarse hasta conformar guardias indígenas, vigilantes, veedores forestales y agentes de protección, pero afirmó que estas requieren mayor presupuesto para recorrer su territorio.

VIGILANCIA EN 8 ÁREAS NATURALES

Frente a toda esta problemática, personal de ocho áreas naturales protegidas recibe entrenamiento especializado para mejorar las acciones de vigilancia y control frente a una de las principales amenazas para los bosques amazónicos.

 PUEDES VER: Las economías ilegales buscan el control territorial de la Amazonía

 Así, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) fortalecen las capacidades técnicas de los guardaparques encargados de custodiar las áreas naturales protegidas del Bioma Amazónico.

Durante mayo y junio, guardaparques de los parques nacionales Otishi, Yanachaga-Chemillén, Alto Purús y Sierra del Divisor; del Bosque de Protección Pui Pui; y de las reservas comunales Yanesha, El Sira y Purús participan en talleres teórico-prácticos orientados a fortalecer las acciones de vigilancia y control frente a la deforestación y la tala ilegal.

larepublica.pe

Estas acciones buscan fortalecer las capacidades operativas del personal del Sernanp que realiza labores de vigilancia y control en el territorio, promoviendo, además, la articulación con las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) y oficinas desconcentradas en el ámbito amazónico.

Como parte de estas jornadas, los participantes reciben capacitación especializada en el cálculo del volumen de madera rolliza y aserrada, así como en la identificación de evidencias vinculadas a actividades de tala ilegal, como tocones y árboles aprovechados ilícitamente, información fundamental para las labores de vigilancia y control en campo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mujeres que protegen la Amazonía pese a las amenazas

Mujeres que protegen la Amazonía pese a las amenazas

LEER MÁS
Loreto: Presuntos mineros ilegales atacan a fiscal, policías y militares en río Nanay

Loreto: Presuntos mineros ilegales atacan a fiscal, policías y militares en río Nanay

LEER MÁS
Jempe Etsejui: la tecnología awajún que protege la Amazonía con alertas de delitos, desastres y emergencias con innovadora app

Jempe Etsejui: la tecnología awajún que protege la Amazonía con alertas de delitos, desastres y emergencias con innovadora app

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roberto Sánchez promete gas, obras y reformas en Cusco

Roberto Sánchez promete gas, obras y reformas en Cusco

LEER MÁS
Mesías Guevara sobre Rafael Belaunde en Fuerza Popular: "En el 2021 hizo lo mismo y terminó ofreciendo disculpas"

Mesías Guevara sobre Rafael Belaunde en Fuerza Popular: "En el 2021 hizo lo mismo y terminó ofreciendo disculpas"

LEER MÁS
Segunda vuelta de las Elecciones 2026: conoce cuánto pagarás de multa si no votas este 7 de junio

Segunda vuelta de las Elecciones 2026: conoce cuánto pagarás de multa si no votas este 7 de junio

LEER MÁS
George Forsyth apoyaría a Roberto Sánchez en la segunda vuelta: "No puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori"

George Forsyth apoyaría a Roberto Sánchez en la segunda vuelta: "No puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori"

LEER MÁS
Rosa María sobre nuevo plan de gobierno de Sánchez: "¿Qué ha tenido de exitoso? Que toda la semana hablaremos de él"

Rosa María sobre nuevo plan de gobierno de Sánchez: "¿Qué ha tenido de exitoso? Que toda la semana hablaremos de él"

LEER MÁS
Keiko Fujimori financió sus estudios en EE.UU con dinero robado por su padre

Keiko Fujimori financió sus estudios en EE.UU con dinero robado por su padre

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025