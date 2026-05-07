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El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, a partir de mayo, los recibos de agua que reciben 1,7 millones de usuarios en Lima y Callao tendrán una modificación en su contenido. De acuerdo con el sector, este cambio busca promover el cuidado de la salud de las personas frente al fenómeno de El Niño Costero.

La novedad es que estos documentos incluirán un listón con información relacionada con este fenómeno. La medida fue anunciada como parte de un trabajo coordinado que desarrolla el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), entidad encargada de emitir los comprobantes cada mes.

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¿Qué contenido incorporarán los recibos de agua?

El cambio principal es que el listón añadido incluirá datos clave sobre el evento climático —qué es, qué efectos puede producir y cómo reaccionar—, acompañados de un mensaje clave: 'Cuida tu salud frente al fenómeno El Niño Costero: Para más información, llama gratis al 113 del Ministerio de Salud'.

Con ello, se busca recordar a las familias que pueden comunicarse a ese número telefónico para recibir pautas de cuidado de la salud frente a los riesgos que podría traer el fenómeno e, incluso, acceder a un enlace directo con especialistas.

Recibos de agua incluirán información sobre el fenómeno El Niño Costero

¿Qué servicios ofrece la línea 113 del Minsa?

A través de esa plataforma telefónica, la población puede recibir una guía especializada para identificar síntomas de enfermedades transmitidas por lluvias intensas, como el dengue, la malaria y la leptospirosis. Esto, a fin de detectar de manera temprana los signos de alarma.

Asimismo, este servicio ofrece protocolos de seguridad para actuar antes, durante y después de huaicos o inundaciones, así como orientación en tiempo real sobre la ubicación de los centros de salud y puntos de vacunación más cercanos.

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