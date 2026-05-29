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Sociedad

Empresario secuestrado por 'Los Pulpos' exige detener a su expareja por presunta complicidad: “Ella sabía el más mínimo detalle de mi vida”

El empresario, secuestrado durante 11 días por la banda criminal, asegura que su expareja proporcionó información sobre su vida personal, facilitando el plagio y la demanda de un rescate de 250 mil dólares.

El empresario también solicitó protección policial para él y su familia ante posibles represalias.
El empresario también solicitó protección policial para él y su familia ante posibles represalias. | Foto: composición LR
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El empresario trujillano Iván Díaz Garrido denunció públicamente a su expareja, Juanita Gilber Sandoval, como presunta colaboradora de la organización criminal Los Pulpos, banda a la que responsabiliza de su secuestro ocurrido en octubre de 2023 en Trujillo. Según declaró, la mujer habría entregado información sobre sus movimientos, propiedades y situación económica, datos que habrían sido utilizados para ejecutar el plagio y exigir un rescate de 250 mil dólares por su liberación.

Tras permanecer 11 días secuestrado, el comerciante aseguró que sufrió agresiones físicas y amenazas constantes por parte de sus captores. Además, afirmó que su liberación no se produjo por una intervención policial, sino luego de que su familia reuniera el dinero exigido por la organización criminal. El empresario pidió al Ministerio del Interior acelerar la captura de su expareja, quien actualmente se encuentra prófuga y con orden judicial vigente.

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Víctima de secuestro asegura que su expareja conocía todos sus movimientos de plata

Según manifestó Iván Díaz en una entrevista para la Asociación Nacional Prensa Digital, durante el tiempo que compartió con su expareja, ella tuvo conocimiento de diversos aspectos vinculados a su vida personal y empresarial. Esa cercanía le permitió acceder a información sensible que posteriormente habría sido utilizada por integrantes de Los Pulpos para ejecutar el secuestro ocurrido en Trujillo.

Ella me vendió a una banda criminal (…) sabía exactamente dónde estaba yo, cuándo me encontraba en casa y cuándo no. Sabía hasta el más mínimo detalle de mi vida”, manifestó. De acuerdo con su testimonio, la banda criminal utilizó esos datos para interceptarlo y mantenerlo cautivo durante varios días.

PUEDES VER: Trujillo: liberan a alias ‘Cocinero’, presunto integrante de ‘Los Pulpos’ y vinculado en secuestros

lr.pe

Fiscalía mantiene orden de captura contra expareja acusada por Iván Díaz

La investigación del caso continúa a cargo del Ministerio Público, que incluyó a la expareja de Iván Díaz dentro de las diligencias por su presunta participación en el secuestro. Aunque tres personas vinculadas al caso permanecen detenidas con prisión preventiva, la captura de Juanita Gilber Sandoval sigue pendiente debido a que permanece en la clandestinidad.

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