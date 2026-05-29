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Trasladan a 17 presos de alta peligrosidad que coordinaban extorsiones desde prisión

Según el INPE, algunos serían presuntos integrantes de las bandas criminales Desa II, Los Mexicanos, Los Trujillanos del Cono Sur o Los Amigos del Sur. Han sido reubicados y permanecerán aislados, con visitas restringidas, en establecimientos penitenciarios de Ancón I, Cochamarca, Chincha, Juliaca y Cajamarca.

Presos trasladados a diversos centros penitenciarios de máxima seguridad.
Presos trasladados a diversos centros penitenciarios de máxima seguridad.
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Líderes de bandas como Desa II, Los Mexicanos, Los Trujillanos del Cono Sur o Los Amigos del Sur son algunos de los hombres privados de libertad en las cárceles de alta seguridad y que, según las autoridades penitenciarias, coordinaban desde prisión una serie de delitos agravados, como extorsión y sicariato.

Así, como parte de una ofensiva contra el crimen organizado, el Instituto Nacional Penitenciario impactó a estas estructuras criminales que continuaban delinquiendo desde los establecimientos de reclusión y trasladó a 17 internos de alta peligrosidad por alterar el orden interno.

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La medida apunta a evitar que los reclusos continúen organizando delitos desde los penales utilizados frecuentemente como centros de operaciones criminales.

La delincuencia no tiene límites; por lo menos, así quedó claro al descubrirse el plan de coordinaciones que venían ejerciendo desde los penales Miguel Castro Castro, Ancón II y otros centros de reclusión.

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“No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto”, afirmó un funcionario del INPE durante la ‘lanchada’.

Los 17 internos purgaban prisión en seis penales. Han sido trasladados a los establecimientos penitenciarios de Ancón I, Cochamarca, Chincha, Juliaca y Cajamarca.

Entre ellos figuran Armando José Córdova Salzalejo y Maikel Yoel Rodríguez Pinto, sindicados como presuntos integrantes de la organización criminal Los Desa II; Oscar Gianmarco Dextre Villavicencio, vinculado a Los Mexicanos, banda dedicada a la extorsión de transportistas en Lima Norte; y Freddy Eduardo Mayaute Canales, relacionado con Los Trujillanos del Cono Sur, que operaba en Villa María del Triunfo.

También figuran José Carlos Rodríguez Fernández, de Los Amigos del Sur, y Nilton Arturo Cruz Arce, alias ‘Nilton Pulpo’, quien cumple una sentencia de 30 años de privación de libertad por el delito de violación contra dos jóvenes, una de ellas menor de edad.

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El operativo se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad y estuvo a cargo de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, dirigidos por el director de Seguridad Penitenciaria, Henry García Malpartida, con apoyo de la Policía Nacional del Perú.

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Los internos trasladados pertenecen a los regímenes cerrado especial de máxima seguridad y mediana seguridad. De acuerdo con información de inteligencia penitenciaria, habrían vulnerado el orden interno y promovido actividades ilícitas desde sus establecimientos de origen.

La medida fue dispuesta mediante seis resoluciones de la Dirección de Seguridad Penitenciaria (DISEPE), las cuales establecen que los internos presentan características de difícil readaptación y podrían afectar la seguridad, el orden y la convivencia pacífica dentro de los establecimientos penitenciarios.

Esta acción forma parte de las estrategias implementadas por el INPE para reforzar el orden interno, reducir riesgos y mantener el control en los centros penitenciarios del país, y contribuir así a la seguridad ciudadana.

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