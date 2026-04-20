Intervenidos integrarían la red Los Malditos de La Esperanza, facción de Los Pulpos | Composición LR / PNP

Intervenidos integrarían la red Los Malditos de La Esperanza, facción de Los Pulpos | Composición LR / PNP

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron capturar a cuatro presuntos integrantes de la organización criminal Los Pulpos, que planificaban el secuestro de un empresario minero del distrito de El Porvenir, en Trujillo.

Los detenidos fueron identificados como Frank Antonio Paredes Flores, alias Meteoro, de 40 años; Juan Carlos Rodríguez Quispe, alias Chapas, de 41 años; Jonatan Melequesidec Ávila Alejandría, alias Rata, de 28 años, y un cuarto detenido sin identificar. Ellos pertenecerían a la banda criminal Los Malditos de La Esperanza, facción de Los Pulpos, según las autoridades.

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Los intervinieron cuando tomaban caldo

La detención se realizó la mañana del lunes 20 de abril en las intersecciones de las avenidas Industrial y Villarreal, en la urbanización Semirústica El Bosque, cuando los criminales tomaban caldo.

Según información policial, los detenidos llevaban días haciendo reglaje a su víctima y se trasladaban en un vehículo para cometer el secuestro. Durante la detención, se les encontraron municiones, una granada de guerra, un arma de fuego y, además, tres chalecos de la Policía que iban a utilizar para cometer el acto delictivo.

"El secuestro estaba dirigido para un empresario minero del distrito de El Porvenir; violentamente, le iban a retener y subir a un vehículo. Ellos (los detenidos) iban a hacer pasar por policías en un falso operativo y secuestrar al empresario", indicó el jefe de Crimen Organizado Trujillo, comandante PNP José Vera Salir todas.

Sujetos fueron reducidos cuando consumían en un puesto de caldos.

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