Ministerio de Cultura aparta al director del LUM por censura de presentación de libro sobre mujeres migrantes

Ministerio de Cultura concluye la designación de Ramón Oscar Murillo Serna como director del LUM. | Composición/LR

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El Ministerio de Cultura dio por concluida la designación de Ramón Óscar Murillo Serna como director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). La salida se produjo después de que el colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas denunciara haber sido víctima de censura política dentro de la institución.

A través de una resolución oficial, el ministerio informó el cambio de mando y nombró de manera interina a Sonia Valentina Molina Gonzáles, funcionaria que asumirá la dirección del museo de manera temporal a partir de este viernes 29 de mayo de 2026.

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Censura del libro

El problema comenzó cuando el Colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas acusó al Ministerio de Cultura de vetar arbitrariamente la presentación de su libro 'Mujeres Migrantes Maltratadas – Perú. Diez años de presencia y lucha', programado para el miércoles 3 de junio en el auditorio del LUM.

Según las organizadoras, el evento ya tenía los permisos aprobados y contaba con invitadas confirmadas como la exministra Marisol Pérez Tello y la periodista Clara Elvira Ospina. Sin embargo, los problemas empezaron cuando se anunció que en el panel también participaría la virtual senadora Ruth Luque Ibarra.

A partir de ese momento, los funcionarios del LUM exigieron copias completas del texto para una evaluación interna. Y, al no recibir respuestas finales, el colectivo denunció que se usó el silencio burocrático como un mecanismo de veto "político, xenófobo, racista y misógino".

El rechazo de los defensores de derechos humanos

En diálogo con La República, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), criticó la censura del escrito.

La activista advirtió que prohibir este tipo de libros manda un mensaje de intolerancia y hace que las víctimas sientan que sus historias no merecen ser escuchadas por el Estado.

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Al ser consultada sobre si existía un control político para decidir qué historias se pueden contar, Pariona indicó que “la memoria en una sociedad democrática no debería estar sujeta a una lógica de control político o ideológico”.

Además, la representante de la CNDDHH explicó que este tipo de obstáculos perjudica a los colectivos de mujeres, indígenas y migrantes que trabajan con recursos muy limitados.

“Muchas organizaciones civiles, especialmente colectivos feministas, indígenas, migrantes o de derechos humanos, trabajan con recursos limitados y sostienen sus acciones gracias al esfuerzo militante y comunitario”, explicó Pariona.

Asimismo, mencionó que el miedo a sufrir consecuencias institucionales provoca que artistas y activistas dejen de usar los espacios públicos del Estado para evitar ser rechazados.

Marisol Pérez Tello rechaza censura

Por medio de sus redes sociales, la exministra de Justicia, quien había sido invitada a la presentación, señaló que el LUM estaba siendo tomado.

Además, cuestionó que se haya suspendido la presentación del libro en el LUM, al ser este museo un lugar para recordar la historia. “La memoria no se destruye y no debe usarse para excluir. Una pena”, señaló.

De igual forma, invitó a las personas a participar del evento, ya que la presentación sí se realizará, pero en otro espacio.

Cambio de local

Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque usó sus redes sociales para respaldar a las mujeres afectadas y criticar lo sucedido.

“Resulta especialmente grave en un espacio que debe garantizar la pluralidad, la memoria y la libertad de expresión. No podemos normalizar prácticas de veto o censura en instituciones públicas", protestó Luque a través de su cuenta de X.

Debido al incidente, el colectivo se vio obligado a cambiar de escenario para poder difundir los testimonios de las mujeres violentadas.

La presentación se realizará en la misma fecha prevista, el miércoles 3 de junio a las 6.30 p. m., pero en el Centro Cultural Cayetano Heredia en Miraflores.