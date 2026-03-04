Trujillo: liberan a alias ‘Cocinero’, presunto integrante de ‘Los Pulpos’ y vinculado en secuestros

Liberación de presunto secuestrador vinculado a organización criminal 'Los Pulpos' en La Libertad | LR/difusión

La Policía Nacional confirmó la liberación de Armando Roberto Barros Cruz, alias “Cocinero”, presunto integrante de la organización criminal ‘Los Pulpos’, a quien se le vincula con diversos secuestros y otros delitos graves cometidos en la región La Libertad.

El coronel PNP Luis Burgos informó que el investigado sería un secuestrador confeso y que, durante su intervención —en presencia de la fiscal del caso—, se accedió a su teléfono celular, donde se habría hallado información relacionada con el asesinato de uno de sus cómplices, ocurrido en junio de 2025.

Asimismo, indicó que se ha acreditado su presunta participación en el secuestro de un joven identificado como Jordy, en Huamachuco; en el plagio de un empresario en Sihuas; y en el caso de un sujeto conocido como “Muky”.

Policía cuestiona decisión del Ministerio Público

Sobre la decisión, el oficial señaló que cada institución cumple su función, aunque expresó su malestar por la liberación del investigado. “Los policías trabajamos todos los días, con inteligencia operativa, las 24 horas; sin embargo, estas situaciones se siguen dando en la sociedad trujillana”, enfatizó.

También expresó su indignación por el desenlace del caso: “Los policías trabajamos todos los días, trabajamos con inteligencia, trabajamos con inteligencia operativa, y todo esto nos indigna porque nos matamos día y noche, las 24 horas, los 7 días de la semana; sin embargo, estas situaciones se siguen dando en la sociedad trujillana”.

Por su parte, el gerente de Defensa Nacional, Edwin Dávila, advirtió: “Es la misma persona que ha sido liberada el año pasado, eso es lo que preocupa”.

Consultado sobre la relación entre la Policía y el Ministerio Público, precisó: “No creo desunión porque siempre hay reuniones permanentes. Aquí tienen que tener conocimiento que tanto el fiscal como el juez son autónomos; acá no hablemos de la entidad, de la institución, hablemos de la persona”.