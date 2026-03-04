HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Daniel Urresti: "La verdad me ha hecho libre" | Caso Bustíos| Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Trujillo: liberan a alias ‘Cocinero’, presunto integrante de ‘Los Pulpos’ y vinculado en secuestros

El coronel PNP Luis Burgos informa que se encontró información sobre el asesinato de un cómplice en el celular del investigado, quien sería un secuestrador confeso.

Liberación de presunto secuestrador vinculado a organización criminal 'Los Pulpos' en La Libertad
Liberación de presunto secuestrador vinculado a organización criminal 'Los Pulpos' en La Libertad | LR/difusión

La Policía Nacional confirmó la liberación de Armando Roberto Barros Cruz, alias “Cocinero”, presunto integrante de la organización criminal ‘Los Pulpos’, a quien se le vincula con diversos secuestros y otros delitos graves cometidos en la región La Libertad.

El coronel PNP Luis Burgos informó que el investigado sería un secuestrador confeso y que, durante su intervención —en presencia de la fiscal del caso—, se accedió a su teléfono celular, donde se habría hallado información relacionada con el asesinato de uno de sus cómplices, ocurrido en junio de 2025.

TE RECOMENDAMOS

¿CÁRCEL O CAMPAÑA? EL REGRESO DE DANIEL URRESTI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

lr.pe

Asimismo, indicó que se ha acreditado su presunta participación en el secuestro de un joven identificado como Jordy, en Huamachuco; en el plagio de un empresario en Sihuas; y en el caso de un sujeto conocido como “Muky”.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Policía cuestiona decisión del Ministerio Público

Sobre la decisión, el oficial señaló que cada institución cumple su función, aunque expresó su malestar por la liberación del investigado. “Los policías trabajamos todos los días, con inteligencia operativa, las 24 horas; sin embargo, estas situaciones se siguen dando en la sociedad trujillana”, enfatizó.

También expresó su indignación por el desenlace del caso: “Los policías trabajamos todos los días, trabajamos con inteligencia, trabajamos con inteligencia operativa, y todo esto nos indigna porque nos matamos día y noche, las 24 horas, los 7 días de la semana; sin embargo, estas situaciones se siguen dando en la sociedad trujillana”.

Por su parte, el gerente de Defensa Nacional, Edwin Dávila, advirtió: “Es la misma persona que ha sido liberada el año pasado, eso es lo que preocupa”.

Consultado sobre la relación entre la Policía y el Ministerio Público, precisó: “No creo desunión porque siempre hay reuniones permanentes. Aquí tienen que tener conocimiento que tanto el fiscal como el juez son autónomos; acá no hablemos de la entidad, de la institución, hablemos de la persona”.

Notas relacionadas
Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

LEER MÁS
César Acuña sí fue increpado por un poblador en Trujillo, pero no en campaña presidencial, sino cuando era gobernador regional

César Acuña sí fue increpado por un poblador en Trujillo, pero no en campaña presidencial, sino cuando era gobernador regional

LEER MÁS
Detonan explosivo en el frontis de la farmacia Inkafarma en la urbanización Monserrate de Trujillo

Detonan explosivo en el frontis de la farmacia Inkafarma en la urbanización Monserrate de Trujillo

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Docente trabajó 35 años en colegio de Chiclayo y denuncia despido por WhatsApp en sus vacaciones a solo dos años de jubilarse

Docente trabajó 35 años en colegio de Chiclayo y denuncia despido por WhatsApp en sus vacaciones a solo dos años de jubilarse

LEER MÁS
Transportistas anuncian marcha en Lima este jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

Transportistas anuncian marcha en Lima este jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

LEER MÁS
Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trujillo: liberan a alias ‘Cocinero’, presunto integrante de ‘Los Pulpos’ y vinculado en secuestros

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberían aceptar "condiciones que protejan al club"

Comisión de Ética Comisión de Ética definirá el estado de la denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición pública de menores

Sociedad

Temporada de lluvias deja 41 fallecidos en el Perú: advierten que escenario climático continuará en abril

Cinco policías son acusados por ciudadano de detención arbitraria y de exigir S/10.000 para liberarlo

Abogados penalistas analizan actitud del juez Adolfo Farfán tras llamar "hijo" a Adrián Villar en la audiencia de prisión preventiva

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Comisión de Ética Comisión de Ética definirá el estado de la denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición pública de menores

RMP a López Aliaga por amenazas a su productora: “Si va a denunciar a alguien, denúncieme a mí… Métase con alguien de su tamaño”

¿Dónde voy a votar en las Elecciones 2026? Consulta tu local de votación vía link de ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025