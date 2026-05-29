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Reprograman audiencia contra Maricsa Alfaro, mujer ebria que atropelló y mató a vigilante en Trujillo

El próximo 2 de junio se leerán los alegatos y se conocerá la sentencia contra la responsable del accidente. Familiares de Juan Martínez exigen justicia y piden cárcel para la empresaria.

Maricsa Alfaro es acusada de atropellar a vigilante y causarle la muerte en Trujillo
Maricsa Alfaro es acusada de atropellar a vigilante y causarle la muerte en Trujillo | Foto: Sergio Verde / La República
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La audiencia contra la empresaria Maricsa Alfaro Cerna, mujer acusada de conducir en estado de ebriedad y de causar la muerte del vigilante Juan Martínez en Trujillo, fue reprogramada para el 2 de junio.

Según el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Unidad de Flagrancia en Trujillo, a cargo del juez Néstor Daniel Sánchez Pagador, el próximo martes se leerán los alegatos finales contra la responsable del atropello.

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Reconoció su culpa

Durante la audiencia judicial, la empresaria reconoció haber cometido el delito y aceptó los cargos presentados. Para reducir la gravedad de las acusaciones, optó por acogerse a la terminación anticipada del proceso.

Familia exige justicia: “Pedimos que Maricsa se vaya presa”

Por su parte, los deudos de Juan Martínez, con carteles en mano, llegaron a las afueras de la Unidad de Flagrancia, donde se realizó la audiencia, y exigieron que la empresaria sea encarcelada tras la muerte de su familiar.

“Basta con las burlas del fiscal Valladares. No hay justicia. Ella (Maricsa Alfaro) tenía que estar desde un principio presa y venir de la cárcel a su audiencia. Pedimos que ella vaya a la cárcel”, dijo una de las hermanas del vigilante fallecido.

Fue abucheada

A la salida de la audiencia, Maricsa Alfaro fue abucheada por los familiares del vigilante, quienes la tildaron de asesina e incluso intentaron golpearla. Finalmente, la policía intervino y controló la situación.

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