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Madre rompe en llanto al confrontar a su hijo de 17 años detenido por presunta extorsión en Trujillo: “Te he criado con mi alma”

El adolescente fue señalado por presuntamente enviar mensajes extorsivos por WhatsApp a un ciudadano, exigiendo S/30.000 para no atentar contra su vida.

El adolescente sería integrante de la banda 'Los Trujillanos del Hampa'
El adolescente sería integrante de la banda 'Los Trujillanos del Hampa' | Foto: composición LR
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Un menor de 17 años fue detenido por agentes del DEPINCRI Este–El Porvenir al ser señalado como presunto integrante de la banda criminalLos Trujillanos del Hampa’. De acuerdo con las investigaciones policiales, el adolescente estaría implicado en un caso de extorsión contra un ciudadano, quien habría recibido mensajes amenazantes por WhatsApp exigiéndole el pago de S/30.000 a cambio de no atentar contra su vida.

Durante la intervención policial, la madre del adolescente protagonizó una escena de dolor al verlo bajo custodia. Entre lágrimas, la mujer encaró a su hijo mientras este era trasladado por agentes de la PNP y le reprochó el camino que habría tomado, pese al esfuerzo que hizo para sacarlo adelante, lo que evidenció el duro momento que atraviesa la familia.

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“¿Qué te pasa para que tú hagas esto, ah? A mi hijo yo le he enseñado a trabajar ¡Yo te he criado con mi alma, con toda mi alma para que tú nunca hagas esto. Te enseñé a trabajar. Entiéndeme, ¿qué te pasó?, ¿qué te pasó? ¿qué es lo que tienes?”, se escucha en el video difundido por el programa ‘La calle no calla’.

Policía incautó municiones y stickers extorsivos durante operativo

Junto con el menor de edad, otros dos presuntos miembros fueron capturados: una joven de 18 años y una mujer de 40 años. Durante la intervención, la policía incautó celulares vinculados al caso de extorsión, stickers con el sello de La Jauría y seis municiones sin percutir. Asimismo, las armas de fuego decomisadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Tras el operativo, todos los involucrados fueron trasladados a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad.

Este caso se suma a la creciente ola de violencia en Trujillo, ciudad que los especialistas consideran el epicentro de la delincuencia en la región La Libertad. Actualmente, las bandas “Los Pulpos” y “La Jauría” mantienen una disputa por el control territorial, lo que ha derivado en extorsiones, sicariato y el reclutamiento de menores de edad para estos fines ilícitos. Esta modalidad delictiva afecta a comerciantes, transportistas y ciudadanos comunes, quienes viven bajo una amenaza constante.

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