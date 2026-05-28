Senamhi lanza alerta naranja por fuerte ola de calor: temperaturas llegarán hasta los 35 °C en 14 regiones

Senamhi advirtió que varias regiones del Perú soportarán temperaturas inusuales de hasta 35 °C. | GLR | Composición LR

Senamhi advirtió que varias regiones del Perú soportarán temperaturas inusuales de hasta 35 °C. | GLR | Composición LR

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja debido al incremento de temperaturas diurnas que afectará a 14 regiones de la costa y sierra del país desde las 00:00 horas del sábado 30 de mayo hasta las 23:59 horas del lunes 01 de junio con una duración de 71 horas. El fenómeno podría registrar máximas de hasta 35 °C en algunas zonas del territorio nacional.

Regiones de la costa y sierra soportarán intenso calor

Las temperaturas más elevadas se registrarán en la costa norte, donde los valores podrían oscilar entre 28 °C y 36 °C. En tanto, la costa centro alcanzaría temperaturas de entre 25 °C y 30 °C.

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El organismo meteorológico también señaló que en la sierra norte y centro se esperan temperaturas diurnas entre 20 °C y 31 °C. Mientras tanto, en la sierra sur los registros fluctuarían entre 15 °C y 30 °C durante el periodo de vigencia del aviso meteorológico.

Además del incremento de temperatura, el Senamhi advirtió que podrían presentarse condiciones asociadas, como escasa nubosidad hacia el mediodía, mayor radiación ultravioleta y ráfagas de viento durante la tarde, especialmente en algunas localidades de la costa y sierra.

Senamhi advirtió que varias regiones de la costa y sierra del Perú registrarán altas temperaturas.

Las 14 regiones del Perú afectadas por incremento de temperatura diurna

Las regiones que se verían más afectadas por el incremento de temperatura, según el aviso N.° 209 del Senamhi, son:

Áncash

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Huancavelica

Ica

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Piura

Tacna

Tumbes

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Senamhi recomienda tomar precauciones ante el aumento del calor

La entidad recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las horas de mayor intensidad de radiación. También sugirió mantenerse hidratado y utilizar protección adecuada para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas.

La alerta naranja emitida por el Senamhi implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos. Por ello, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones preventivas durante los días en que el aviso siga vigente.