Esta ciudad del Perú soportó un calor extremo de 35.3 °C en pleno otoño: fue uno de los días más calurosos del año
Temperaturas extremas se registraron en esta región peruana entre el 12 y el 13 de mayo de 2026, alcanzando máximas superiores a 35 °C en varias localidades, según el Senamhi.
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El departamento de Lambayeque registró temperaturas extremadamente altas entre el martes 12 y el miércoles 13 de mayo de 2026, en una jornada caracterizada por el intenso calor y la ausencia total de lluvias. De acuerdo con el reporte más reciente del Senamhi, todas las estaciones meteorológicas evaluadas marcaron 0 milímetros de precipitaciones durante ese periodo.
El informe detalla que varias localidades superaron los 33 °C en pleno otoño, con Tongorrape encabezando la lista al alcanzar una máxima de 35,3 °C. Muy cerca se ubicaron Pasabar, en Olmos, con 35,1 °C; Jayanca con 35 °C; y Motupe con 34,9 °C, consolidando uno de los episodios más calurosos registrados en la región en lo que va del año.
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Lambayeque registró temperaturas superiores a los 35 °C en varias localidades
Las cifras difundidas por el organismo meteorológico evidenciaron un incremento sostenido de las temperaturas en distintos distritos lambayecanos. Además de Tongorrape, otros sectores también reportaron valores elevados, como Oyotún con 33,4 °C, Cayaltí con 33,2 °C y Tinajones, en Chongoyape, con 33 °C.
En tanto, Vista Florida, en Chiclayo, alcanzó 32,7 °C, mientras que Sipán registró 31,9 °C y Puchaca llegó a 31,2 °C. El reporte confirma que gran parte de la región experimentó condiciones de calor generalizado, acompañadas de un escenario completamente seco durante las últimas 24 horas analizadas.
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Lambayeque registró temperaturas superiores a los 35 °C en varias localidades
Zonas altoandinas de Lambayeque reportaron temperaturas mínimas de hasta 7 °C
Aunque las máximas superaron ampliamente los 30 °C en diversos distritos costeros, el comportamiento térmico fue distinto en las zonas de mayor altitud. Según el reporte del Senamhi, las temperaturas mínimas en la mayor parte de la costa fluctuaron entre los 20 °C y 22 °C.
Sin embargo, en localidades altoandinas como Incahuasi, los termómetros descendieron hasta los 7 °C durante la madrugada, marcando el registro más bajo del informe. Este contraste refleja las marcadas diferencias climáticas presentes en Lambayeque, donde el intenso calor diurno convive con mañanas considerablemente frías en sectores elevados.