El departamento de Lambayeque fue una de las zonas más afectadas por el incremento de temperaturas. | Foto: composición LR

El departamento de Lambayeque fue una de las zonas más afectadas por el incremento de temperaturas. | Foto: composición LR

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El departamento de Lambayeque registró temperaturas extremadamente altas entre el martes 12 y el miércoles 13 de mayo de 2026, en una jornada caracterizada por el intenso calor y la ausencia total de lluvias. De acuerdo con el reporte más reciente del Senamhi, todas las estaciones meteorológicas evaluadas marcaron 0 milímetros de precipitaciones durante ese periodo.

El informe detalla que varias localidades superaron los 33 °C en pleno otoño, con Tongorrape encabezando la lista al alcanzar una máxima de 35,3 °C. Muy cerca se ubicaron Pasabar, en Olmos, con 35,1 °C; Jayanca con 35 °C; y Motupe con 34,9 °C, consolidando uno de los episodios más calurosos registrados en la región en lo que va del año.

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Lambayeque registró temperaturas superiores a los 35 °C en varias localidades

Las cifras difundidas por el organismo meteorológico evidenciaron un incremento sostenido de las temperaturas en distintos distritos lambayecanos. Además de Tongorrape, otros sectores también reportaron valores elevados, como Oyotún con 33,4 °C, Cayaltí con 33,2 °C y Tinajones, en Chongoyape, con 33 °C.

En tanto, Vista Florida, en Chiclayo, alcanzó 32,7 °C, mientras que Sipán registró 31,9 °C y Puchaca llegó a 31,2 °C. El reporte confirma que gran parte de la región experimentó condiciones de calor generalizado, acompañadas de un escenario completamente seco durante las últimas 24 horas analizadas.

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Lambayeque registró temperaturas superiores a los 35 °C en varias localidades

Zonas altoandinas de Lambayeque reportaron temperaturas mínimas de hasta 7 °C

Aunque las máximas superaron ampliamente los 30 °C en diversos distritos costeros, el comportamiento térmico fue distinto en las zonas de mayor altitud. Según el reporte del Senamhi, las temperaturas mínimas en la mayor parte de la costa fluctuaron entre los 20 °C y 22 °C.

Sin embargo, en localidades altoandinas como Incahuasi, los termómetros descendieron hasta los 7 °C durante la madrugada, marcando el registro más bajo del informe. Este contraste refleja las marcadas diferencias climáticas presentes en Lambayeque, donde el intenso calor diurno convive con mañanas considerablemente frías en sectores elevados.