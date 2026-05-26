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Transportistas confirman paro nacional indefinido para el martes 2 de junio por incumplimiento de promesas del Gobierno

La paralización abarcará el transporte urbano de Lima y Callao, así como empresas interprovinciales y de carga pesada, debido a que no se han emitido las disposiciones prometidas.

Gremios confirmaron la participación del sector de transporte público, interprovincial y de carga pesada.
Gremios confirmaron la participación del sector de transporte público, interprovincial y de carga pesada. | Composición LR
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Diversos gremios de transportistas anunciaron el inicio de un paro nacional indefinido desde las 12.00 a. m. del próximo 2 de junio, como medida de protesta ante el presunto incumplimiento de compromisos asumidos por el Ejecutivo durante las mesas de trabajo realizadas en abril.

La medida fue confirmada por dirigentes del sector, quienes señalaron que, pese a los acuerdos alcanzados con distintas entidades del Estado, hasta la fecha no se han emitido las disposiciones prometidas para enfrentar el incremento de costos operativos y la crisis que afecta al transporte.

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Denuncian incumplimiento de acuerdos firmados con el Ejecutivo

El anuncio fue realizado por Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, quien sostuvo que el Gobierno no cumplió con implementar las medidas acordadas durante las reuniones realizadas el 14 y 15 de abril con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Osinergmin y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Según indicó, uno de los principales reclamos es la ausencia de los decretos de urgencia que, de acuerdo con los gremios, debían emitirse para aliviar la situación económica del sector. “Hasta el día de hoy no tenemos respuesta alguna. Nos reiteramos en esa fecha de paro porque no se han emitido los decretos de urgencia prometidos”, manifestó.

Durante la conferencia también participaron representantes del transporte urbano, interprovincial y de carga pesada.

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Transportistas de carga pesada advierten impacto por alza del diésel

Giovanni Diez, representante del sector de carga pesada, señaló que aproximadamente el 90% de las 245.000 empresas del rubro opera utilizando diésel, combustible cuyo precio, según indicó, se habría incrementado cerca de un 70%.

Explicó que este aumento afecta directamente la estructura de costos del servicio. “El costo operativo prácticamente se traduce en combustible. El transporte ya no puede aguantar más”, afirmó.

Además, recordó que durante las conversaciones con el Ejecutivo solicitaron un subsidio temporal de S/4 por galón durante dos meses consecutivos, propuesta que —según denunció— no fue implementada pese a haber quedado registrada en actas.

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Crisis por inseguridad y falta de conductores

Por su parte, Héctor Vargas, presidente de empresas de transporte urbano de Lima y Callao, sostuvo que el sector enfrenta una problemática que va más allá del precio del combustible.

Según explicó, desde 2024 las empresas reportan una disminución sostenida de conductores debido al aumento de amenazas y hechos de violencia.

“Muchos conductores se están saliendo del mercado por miedo. Hoy las empresas operan apenas al 30% o 40% de su capacidad”, indicó.

El dirigente señaló que durante las mesas técnicas el Ejecutivo reconoció una crisis estructural y se comprometió a adoptar medidas extraordinarias para el sector. No obstante, afirmó que hasta ahora no existe información oficial sobre el avance de esas acciones. “Ante este silencio y esta incertidumbre total hemos tomado la decisión de paralizar”, expresó.

Paro incluirá transporte urbano, interprovincial y carga pesada

Los dirigentes informaron que la medida anunciada para el 2 de junio comprenderá servicios de transporte urbano de Lima y Callao, empresas interprovinciales y unidades de carga pesada en distintas regiones del país.

Los gremios indicaron que, de no existir una respuesta del Ejecutivo en los próximos días, la paralización se mantendrá de forma indefinida.

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