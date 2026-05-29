Vecinos exigen muro de contención tras constantes accidentes en Pasamayito de Comas: “Es por nuestros hijos”

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Un grupo de vecinos del distrito de Comas bloqueó esta mañana la vía Pasamayito, a la altura de la zona conocida como Curva del Diablo, debido a los constantes accidentes de tránsito que ponen en riesgo la vida de sus familiares. La protesta se registró luego de que el 28 de mayo un camión que transportaba otro vehículo perdiera el control y terminara impactando contra una movilidad escolar, dejando dos heridos.

Exigen obra para evitar graves daños

Uno de los vecinos afectados señaló a Latina que están cansados de los accidentes que ocurren con frecuencia en la avenida Revolución, ubicada en la séptima zona de Collique. Frente a ello, exigen la construcción de un muro de contención a lo largo de esta vía que permita contrarrestar futuros incidentes y evitar que los menores que transitan por este lugar terminen afectados por los impactos.

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“Pedimos un muro de contención porque los accidentes ocurren mayormente en hora punta cuando nuestros hijos salen del colegio. Y todos ellos salen justamente por las esquinas (que cruzan la vía Pasamayito)”, indicó. Esta infraestructura serviría para amortiguar cualquier despiste, evitando que las unidades traspasen su carril y terminen impactando contra otros inmuebles y personas frente a la autopista.

Accidentes constantes en Pasamayito

La mañana del jueves 28 de mayo un tráiler que circulaba por esta vía transportando a otro vehículo perdió el control tras rozar a una unidad pesada. A su paso, derribó árboles y terminó impactando contra una combi de movilidad escolar. El accidente dejó al conductor del tráiler y el chofer de la unidad escolar heridos. Ambos fueron evacuados de emergencia al Hospital Sergio Bernales de Collique para recibir atención médica.

El caso desató la preocupación de vecinos, ya que este tipo de incidentes ocurre con frecuencia en la zona. Hasta agosto de 2025, en la vía se registraron más de 20 accidentes de tránsito, contando desde su inauguración, en noviembre de 2022. Los moradores piden la intervención urgente de autoridades para frenar esta situación.

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