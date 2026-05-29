Bus de la empresa ETVASA impacta contra camión y deja 14 pasajeros heridos en La Victoria

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un fuerte accidente vehicular entre un bus de transporte público de la empresa ETVASA y un camión se registró en la avenida Canadá, cruce con la avenida Palermo, en el distrito de La Victoria. Según las imágenes, el bus impactó contra la parte posterior del vehículo pesado, lo que ocasionó daños en la parte delantera de la unidad que estaba llena de pasajeros.

El hecho ha dejado al menos 14 personas heridas, de las cuales 6 han sido trasladadas a la Clínica Javier Prado para recibir atención médica. Asimismo, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron al lugar para brindar apoyo en las labores de auxilio y atención de los afectados.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI VA POR EL TC, CERRÓN EN LA MIRA Y APARECE 'RAFAEL' DEL PADRE OMAR | ARDE TROYA

Nota en desarrollo