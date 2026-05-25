El vino Wayocari nació en el centro poblado de Huayoccari, en el Valle Sagrado de los Incas donde sus viñedos son cultivados a 2.940 m.s.n.m. | Foto: composición LR

El vino Wayocari nació en el centro poblado de Huayoccari, en el Valle Sagrado de los Incas donde sus viñedos son cultivados a 2.940 m.s.n.m. | Foto: composición LR

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El nombre de Perú empieza a ganar protagonismo en la industria vitivinícola internacional gracias a un vino cusqueño elaborado en pleno Valle Sagrado de los Incas. Se trata de Wayocari Tannat Reserve 2023, una etiqueta producida en Urubamba, Cusco, que conquistó el paladar del reconocido crítico británico Tim Atkin, considerado una de las voces más influyentes del sector a nivel mundial. En su informe “Perú & Bolivia 2026: Special Report”, el experto —quien posee el prestigioso título de “Master of Wine”— otorgó 95 puntos al vino peruano, una calificación que lo posiciona entre las etiquetas mejor valoradas en Sudamérica y del mundo.

Para la elaboración de este reporte, el especialista cató 231 vinos de Perú y Bolivia. En el caso peruano, evaluó 85 etiquetas provenientes de 15 bodegas ubicadas en Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac y Cusco, región de la que destacó el Wayocari y lo describió como un vino tinto “serio y joven”, con una estructura refinada y complejos aromas.

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“El vino tinto Wayocari, del Perú, más precisamente del valle del Urubamba en Cusco, es un vino serio y joven, de estructura refinada, con aromas de salvia y menta y sabores a ciruela y cereza negra”, compartió el crítico británico.

Wayocari, el vino cusqueño elaborado a casi 3.000 m.s.n.m

Wayocari nació en el centro poblado de Huayoccari, en el Valle Sagrado de los Incas, Cusco, donde sus viñedos son cultivados a 2.940 metros sobre el nivel del mar, una de las zonas vitivinícolas más altas del mundo. El proyecto fue impulsado por el empresario cusqueño Carlos del Campo, quien encontró inspiración en sus viajes junto a su esposa Silvana Robinson y en su pasión por el vino.

Wayocari, el vino cusqueño elaborado a casi 3.000 m.s.n.m.

Aunque durante más de dos décadas se dedicó al rubro de la biotecnología médica, decidió apostar por la vitivinicultura tras descubrir en Bolivia el potencial de los vinos de altura y observar modelos de producción desarrollados con cepas importadas de Francia. Con esa idea, Del Campo comenzó a adquirir y alquilar pequeños terrenos en Huayoccari hasta reunir dos hectáreas destinadas al cultivo de variedades como tannat, malbec, petit verdot y gewürztraminer. Para el desarrollo del proyecto contó con la asesoría del enólogo argentino Ezequiel Belloni, especialista en vinos de altura.

Actualmente, Wayocari logró posicionarse en algunas de las mejores mesas de Lima y forma parte de las cartas de restaurantes reconocidos como Mayta, Astrid & Gastón, La Rosa Náutica y Mérito.