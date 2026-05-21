Chuño, el perrito que acompañó a investigadores del complejo T’aqrachullo y se quedó como guardián

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El complejo prehispánico de T’aqrachullo, la joya arquitectónica recién descubierta en Cusco, tiene un guardián de cuatro patas. Se trata de Chuño, un perrito que llegó al sitio arqueológico en 2022, mientras un equipo de arqueólogos aún realizaba investigaciones, y se quedó hasta la actualidad para proteger el lugar.

Su conmovedora historia ha llamado la atención porque es un can que, antes de llegar al recinto, tenía un dueño. Sin embargo, debido a la comodidad que sintió en este espacio, lo eligió como su nuevo hogar y ahora es reconocido como guardián y guía principal del establecimiento, que ha sido comparado con la famosa ciudadela incaica de Machu Picchu por sus extensas dimensiones y valor cultural.

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Chuño acompañó los trabajos en T’aqrachullo

El arqueólogo Aurelio Fernández contó a RPP que llegó a trabajar al complejo en 2021 y, un año después, notó la presencia de Chuño. “Vino en 2022 y se quedó como parte del equipo”, afirmó. Su permanencia en el lugar respondería a que se acostumbró a estar junto a los trabajadores, algo que se evidencia en la tranquilidad que demuestra al interactuar con estas personas.

Fernández relató que, incluso, en determinado momento, su dueño se acercó hasta el recinto para intentar recuperarlo. Sin embargo, el can habría preferido quedarse. “Nos damos con la sorpresa de que sigue en este sitio como guardián. Es su casa ahora, es su hogar. He visto en las redes que aparece en las fotos como guía principal”, afirmó el especialista mientras lo acariciaba y le daba de beber agua al animal.

T’aqrachullo, la nueva joya arquitectónica de Cusco

El complejo prehispánico de T’aqrachullo, ubicado en la provincia de Espinar, en la región Cusco, tiene una extensión aproximada de 17,4 hectáreas, lo que supera en cuatro veces a Machu Picchu si nos referimos al área urbana, pues las ruinas y terrazas continuas en la meseta de Espinar superan las 10 hectáreas de la famosa llaqta de la maravilla del mundo.

El espacio alcanzó notoriedad luego de que un reciente reportaje de la revista National Geographic reveló que el terreno alberga viviendas, templos y recintos ceremoniales que podrían corresponder a Ancocagua, una mítica metrópoli del Imperio inca mencionada en diversas crónicas coloniales. Además, entre los hallazgos se identificaron casi 3.000 lentejuelas metálicas de oro, plata y cobre.

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