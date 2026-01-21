HOYSuscripcion LR Focus

Compró una botella de vino a S/175 en reconocido restaurante de Barranco y quedó en shock al ver su precio online: "Te venden la experiencia"

En el canal de YouTube de Julito TV Oficial se difundió un video en el que almorzando en un restaurante lujoso, un vino tinto les fue vendido cinco veces más caro que su precio en Internet.

En prestigioso restaurante de Barranco le venden botella de vino de S/39.90 a S/175

En uno de sus videos más recientes, Julio Pajuelo, creador de contenido en YouTube, decidió vivir una experiencia gastronómica única en uno de los restaurantes más prestigiosos de Barranco, acompañado de sus amigos. Antes de llegar al local, el grupo optó por vestirse de gala, asegurándose de estar a la altura de la ocasión y disfrutar al máximo del ambiente exclusivo que el lugar ofrece.

A través de su canal de YouTube, el creador de contenido compartió cada detalle de la visita, permitiendo que su audiencia se sumergiera en la atmósfera exclusiva de este reconocido restaurante, famoso no solo por su comida, sino también por el ambiente sofisticado que ofrece a sus comensales. Sin embargo, tal fue su sorpresa cuando descubrió en Internet el precio del vino tinto que pidió en el local y por el que pagó S/175.

PUEDES VER: En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

lr.pe

¿Cuánto costaba realmente en Internet el vino que pidió el youtuber?

Para comenzar la experiencia gastronómica, el grupo de amigos, liderado por Julio, decidió pedir un vino tinto llamado Cordero con Piel de Lobo. El vino les fue servido a un precio de S/175 soles, lo que parecía adecuado para la atmósfera sofisticada del restaurante. "Está buenazo", comentó Julio luego de disfrutar del primer sorbo, satisfecho con la elección.

Sin embargo, al buscar el precio del vino tinto en línea para conocer más sobre su origen y calidad, se sorprendieron al descubrir que su costo real era de solo S/39.90, casi cinco veces menos. La discrepancia dejó a todos atónitos y generó una reflexión sobre el aumento en el precio dentro del restaurante. Julio, sorprendido, señaló que cuando se paga por algo caro, automáticamente se espera una gran experiencia, pero si lo compraran en un supermercado, reaccionarían de manera diferente. Ante esto, uno de sus acompañantes respondió: "Te venden la experiencia".

PUEDES VER: Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

lr.pe

¿Qué tipo de alimentos se toman con un vino tinto?

Los alimentos que mejor realzan el sabor del vino tinto incluyen las pastas, la carne roja, los mariscos y los quesos, combinaciones perfectas que no solo complementan, sino que elevan la experiencia gastronómica al fusionar sabores y texturas de manera excepcional.

