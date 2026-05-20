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Gobierno oficializa el Día Nacional del Vino Peruano: esta será la fecha de celebración en todo el país

La medida, oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 000136-2026-PRODUCE, busca promover el vino nacional y resaltar su importancia económica y laboral en las regiones peruanas.

El Día Nacional del Vino peruano busca fortalecer la industria vitivinícola y revalorar su importancia cultural y económica
El Día Nacional del Vino peruano busca fortalecer la industria vitivinícola y revalorar su importancia cultural y económica | Foto: Imagen referencial/ChatGPT
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Con el objetivo de fortalecer la industria vitivinícola y revalorar su importancia cultural y económica, el Ministerio de la Producción (Produce) oficializó una nueva fecha conmemorativa dedicada al vino peruano. La medida apunta a promover el desarrollo del sector y reforzar su presencia tanto a nivel nacional como internacional.

La disposición fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 000136-2026-PRODUCE, publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano. Además, la norma ordena su difusión a través de la plataforma digital de Produce y destaca el aporte del sector vitivinícola a la generación de empleo y la dinamización de las economías regionales.

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¿Cuándo será el Día Nacional del Vino Peruano?

De acuerdo con la resolución emitida por Produce, el Día Nacional del Vino Peruano se celebrará oficialmente cada 11 de junio en todo el país. La propuesta fue impulsada por la Dirección General de Desarrollo Empresarial con la finalidad de fortalecer la promoción del vino nacional, impulsar la planificación sectorial y poner en valor la tradición vitivinícola peruana.

El documento también recuerda que la Ley N.° 30460 declaró de interés nacional la promoción y difusión del vino peruano y del pisco como bebidas representativas del país. Esta normativa busca fomentar acciones orientadas al desarrollo tecnológico y comercial de las regiones vinculadas a las actividades vitivinícolas y pisqueras.

Asimismo, se menciona que el Perú integra la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), luego de aprobar su adhesión mediante la Resolución Legislativa N.° 27955. Con ello, el Estado peruano reafirmó su compromiso con el fortalecimiento técnico, científico y comercial del sector a nivel global.

Produce señaló además que esta celebración representa un reconocimiento a la historia, la identidad cultural y la diversidad de variedades patrimoniales del vino peruano. A ello se suma la relevancia económica de esta actividad, que actualmente genera alrededor de 36.000 puestos de trabajo en el país.

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