Asesinan a adolescente de 17 años en plena Plaza de Armas: cinco sujetos lo persiguieron en Mala

Un adolescente de 17 años, Antonio Ríos, fue asesinado en Plaza de Armas de Mala por un grupo armado con cuchillos, causando pánico entre testigos. | composición LR

Un adolescente de 17 años, Antonio Ríos, fue asesinado en Plaza de Armas de Mala por un grupo armado con cuchillos, causando pánico entre testigos. | composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un adolescente de 17 años fue asesinado por un grupo de sujetos armados con cuchillos en plena Plaza de Armas de Mala, en la provincia de Cañete. El crimen ocurrió la tarde del sábado 24 de mayo, frente a decenas de personas y a pocos metros de la Municipalidad Distrital, lo que causó pánico entre residentes y comerciantes de la zona.

La víctima, identificada como Antonio Ríos, fue interceptada alrededor de las 5.30 p. m. por al menos cinco atacantes, quienes lo rodearon y comenzaron a agredirlo. Testigos registraron parte del ataque en videos difundidos en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS CÉSAR ACUÑA CULPA A LA PRENSA DE SU FRACASO, URRESTI REAPARECE Y YONHY LESCANO EN VIVO | ARDE TROYA

Ataque mortal en Mala

En medio de la desesperación, el menor intentó escapar de sus agresores; sin embargo, uno de ellos le asestó una puñalada de gran gravedad. Tras el ataque, los responsables huyeron por calles aledañas, mientras transeúntes intentaban auxiliar al adolescente, que quedó gravemente herido en la vía pública.

Antonio Ríos fue trasladado de emergencia al Centro de Salud de Mala, pero los médicos solo certificaron su fallecimiento minutos después de su ingreso.

PNP detuvo a un sospechoso por asesinato

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar e iniciaron un operativo que permitió capturar a uno de los presuntos implicados antes de que escapara junto con sus cómplices. El detenido fue identificado como José Eduardo Prado Allccaco, de 18 años, quien quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Residentes de Mala expresaron su preocupación por el incremento de hechos violentos en la zona y exigieron mayor presencia policial y medidas de seguridad para evitar nuevos ataques en espacios públicos.

La Municipalidad se pronunció sobre la criminalidad y anunció que, durante 15 días, no otorgará licencias para fiestas ni otros eventos sociales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.