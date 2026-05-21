HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     
Sociedad

Oficial | Congreso promulga ley para crear nueva universidad pública en Perú: conoce su ubicación y carreras

Esta nueva universidad ofrecerá inicialmente ocho carreras profesionales, entre ellas Ingeniería Civil, Zootecnia y Enfermería, con posibilidad de ampliar su oferta según la demanda.

Crean nueva Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín con 8 carreras profesionales
Crean nueva Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín con 8 carreras profesionales | Foto referencial: chatgpt
Escuchar
Resumen
Compartir

El Congreso de la República promulgó la Ley N.° 32603, que crea la Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín, una nueva universidad pública que funcionará en la provincia de Junín, sobre la base de dos institutos tecnológicos ya existentes.

La norma establece la creación de esta casa de estudios a partir del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Ignacio de Loyola y del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Humberto Yauri Martínez, ambos ubicados en la ciudad de Junín.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO ARMA SU DEFENSA CON 100 MIL PERSONEROS Y LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA DE LA FISCALÍA | ARDE TROYA

PUEDES VER: Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

lr.pe

¿Qué carreras ofrecerá la nueva universidad?

La universidad contará inicialmente con ocho carreras profesionales:

  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería de Energías Renovables y Gestión Ambiental
  • Ingeniería Agroindustrial y Alimentaria
  • Zootecnia
  • Ingeniería de Sistemas e Informática
  • Administración y Negocios Internacionales
  • Contabilidad
  • Enfermería

La norma señala que esta oferta académica podrá ampliarse según la demanda educativa de la zona.

¿Qué establece la ley de creación?

La ley dispone la creación de la Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín como persona jurídica de derecho público. Además, fija como fines la formación profesional, la investigación científica y tecnológica, y la contribución al desarrollo sostenible de la provincia de Junín y su zona de influencia.

También señala que la implementación será progresiva y que el Ministerio de Educación deberá designar una comisión organizadora en un plazo de 60 días para conducir el proceso de instalación, elaboración de estatutos y gestión inicial.

PUEDES VER: Alumnos de la Universidad La Cantuta toman parte de residencia universitaria: acusan a profesores de apropiación indebida del predio

lr.pe

¿Cómo funcionará y se implementará?

La ley crea un nuevo pliego presupuestal y establece que su financiamiento provendrá del presupuesto del Ministerio de Educación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Asimismo, la implementación utilizará la infraestructura y los sistemas administrativos de los dos institutos de origen, mientras que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se encargará del proceso de licenciamiento.

La norma también establece la incorporación progresiva de docentes y la continuidad de los estudiantes de formación técnica, con posibilidad de migrar al sistema universitario bajo la Ley Universitaria.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Marco Martos: “Nunca ha habido un pedido de perdón por el maltrato a los sanmarquinos”

Marco Martos: “Nunca ha habido un pedido de perdón por el maltrato a los sanmarquinos”

LEER MÁS
Alumnos de la Universidad La Cantuta toman parte de residencia universitaria: acusan a profesores de apropiación indebida del predio

Alumnos de la Universidad La Cantuta toman parte de residencia universitaria: acusan a profesores de apropiación indebida del predio

LEER MÁS
Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

LEER MÁS
Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alcalde de Surco, Carlos Bruce, usa pistola eléctrica contra su asesor y desata polémica: “Fue completamente voluntaria”

Alcalde de Surco, Carlos Bruce, usa pistola eléctrica contra su asesor y desata polémica: “Fue completamente voluntaria”

LEER MÁS
Hackean Sismate y envían alerta de terremoto 8.7 en Perú con amenaza de tsunami y fraude electoral

Hackean Sismate y envían alerta de terremoto 8.7 en Perú con amenaza de tsunami y fraude electoral

LEER MÁS
Ladrones roban S/200.000 de la bóveda de supermercado Metro en Piura: abrieron un hueco en la pared de una casa contigua para entrar

Ladrones roban S/200.000 de la bóveda de supermercado Metro en Piura: abrieron un hueco en la pared de una casa contigua para entrar

LEER MÁS
Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50 y los horarios de atención

Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50 y los horarios de atención

LEER MÁS
Atención conductores: así será el ingreso a la Vía Expresa tras cierre de acceso en Plaza Grau

Atención conductores: así será el ingreso a la Vía Expresa tras cierre de acceso en Plaza Grau

LEER MÁS
Empresario peruano condecorado por el Congreso habría estafado con US$ 3 millones a familias limeñas: estaría prófugo en España

Empresario peruano condecorado por el Congreso habría estafado con US$ 3 millones a familias limeñas: estaría prófugo en España

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025