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El Congreso de la República promulgó la Ley N.° 32603, que crea la Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín, una nueva universidad pública que funcionará en la provincia de Junín, sobre la base de dos institutos tecnológicos ya existentes.

La norma establece la creación de esta casa de estudios a partir del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Ignacio de Loyola y del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Humberto Yauri Martínez, ambos ubicados en la ciudad de Junín.

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¿Qué carreras ofrecerá la nueva universidad?

La universidad contará inicialmente con ocho carreras profesionales:

Ingeniería Civil

Ingeniería de Energías Renovables y Gestión Ambiental

Ingeniería Agroindustrial y Alimentaria

Zootecnia

Ingeniería de Sistemas e Informática

Administración y Negocios Internacionales

Contabilidad

Enfermería

La norma señala que esta oferta académica podrá ampliarse según la demanda educativa de la zona.

¿Qué establece la ley de creación?

La ley dispone la creación de la Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín como persona jurídica de derecho público. Además, fija como fines la formación profesional, la investigación científica y tecnológica, y la contribución al desarrollo sostenible de la provincia de Junín y su zona de influencia.

También señala que la implementación será progresiva y que el Ministerio de Educación deberá designar una comisión organizadora en un plazo de 60 días para conducir el proceso de instalación, elaboración de estatutos y gestión inicial.

¿Cómo funcionará y se implementará?

La ley crea un nuevo pliego presupuestal y establece que su financiamiento provendrá del presupuesto del Ministerio de Educación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Asimismo, la implementación utilizará la infraestructura y los sistemas administrativos de los dos institutos de origen, mientras que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se encargará del proceso de licenciamiento.

La norma también establece la incorporación progresiva de docentes y la continuidad de los estudiantes de formación técnica, con posibilidad de migrar al sistema universitario bajo la Ley Universitaria.