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Toman la UNA Puno y paralizan clases: rechazan creación de nuevas carreras y denuncian fines políticos

Campus de la Universidad Nacional del Altiplano amaneció cerrado por protesta de alumnos de Ingeniería Civil, Administración y Contabilidad, quienes exigen laboratorios, nueva infraestructura y anulación de escuelas profesionales.

Estudiantes de Ingeniería Civil, Administración y Contabilidad tomaron la Universidad Nacional del Altiplano en Puno en rechazo a la creación de nuevas escuelas profesionales que afectarían sus oportunidades laborales.
Estudiantes de Ingeniería Civil, Administración y Contabilidad tomaron la Universidad Nacional del Altiplano en Puno en rechazo a la creación de nuevas escuelas profesionales que afectarían sus oportunidades laborales. | La República. | Liubomir Fernández
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Estudiantes de las escuelas profesionales de Ingeniería Civil, Administración y Contabilidad tomaron este jueves las instalaciones de la Universidad Nacional del Altiplano, en rechazo a la creación de nuevas carreras que, según denunciaron, responderían a intereses políticos y afectarían sus oportunidades laborales.

La medida provocó el cierre total de la ciudad universitaria y la paralización inmediata de las actividades académicas en el campus de Puno. Desde tempranas horas, los accesos permanecieron bloqueados por los manifestantes, quienes exigieron además mejoras en infraestructura y equipamiento.

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Denuncian malas condiciones actuales en la UNA

Uno de los principales reclamos proviene de los estudiantes de Ingeniería Civil, quienes se oponen a la creación de la Facultad de Geoespacial y Sistemas Viales. Los universitarios señalaron que, antes de abrir nuevas especialidades, la universidad debería priorizar la implementación de laboratorios y la mejora de las condiciones actuales de estudio.

Asimismo, demandaron la demolición del antiguo pabellón de su facultad y la construcción de nueva infraestructura. Entre sus pedidos también figura la entrega del premio correspondiente al campeón de campeones del concurso de sikuris realizado en la universidad.

Por su parte, alumnos de Administración rechazaron la creación de la escuela profesional de Finanzas y Comercio Internacional. Según indicaron, la nueva carrera tendría una malla curricular similar y terminaría perjudicando el campo laboral de los egresados actuales.

"Ya nos vemos afectados con la creación de filiales y nuevas carreras. En este caso, por la similitud en el aspecto curricular, prácticamente es una carrera que ya pertenece a nosotros", sostuvo uno de los estudiantes durante la protesta.

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Rechazan motivaciones políticas en Puno

Los manifestantes descartaron que la toma del campus tenga motivaciones políticas y acusaron a las autoridades y promotores de las nuevas escuelas de 'politizar' la universidad. En ese sentido, exigieron la nulidad de cualquier acto administrativo que avale la creación de las nuevas carreras profesionales.

Hasta el momento, las autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la protesta ni sobre una posible mesa de diálogo con los estudiantes.

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