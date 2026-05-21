La tensión en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno se incrementó el 21 de mayo con enfrentamientos entre estudiantes, dejando al menos tres heridos y requiriendo intervención policial. | La República. | Liubomir Fernández

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La tensión en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno escaló este jueves 21 de mayo luego de que estudiantes de distintas carreras protagonizaran enfrentamientos dentro del campus universitario, lo que dejó al menos tres heridos. Hubo intervención de la Policía Nacional.

La gresca ocurrió entre alumnos de Ingeniería Civil y estudiantes de Topografía y Agrimensura, en medio de las protestas que mantienen tomada la ciudad universitaria desde la noche del 20 de mayo. También participaron estudiantes de Administración, quienes rechazan la creación de nuevas escuelas profesionales impulsadas por el rectorado.

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Toma en la UNA Puno

Según información recogida por La República, el conflicto se desencadenó alrededor de las 12:30 p.m., cuando estudiantes de Topografía intentaron ingresar al campus para levantar la medida de protesta. Esto provocó enfrentamientos con alumnos de Ingeniería Civil y Administración, quienes mantenían bloqueados diversos accesos a la universidad.

La situación derivó en agresiones físicas y momentos de alta tensión que se prolongaron por cerca de dos horas. Ante ello, agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional ingresaron al campus para separar a los grupos y evitar que la violencia escalara.

Elegirán a nuevo rector

El trasfondo del conflicto está ligado al proceso electoral en la universidad. El próximo 28 de mayo se elegirá al nuevo rector que reemplazará a Paulino Machaca Ari, actual autoridad universitaria.

En este contexto, estudiantes cuestionan que el rectorado haya convocado a Consejo Universitario para debatir la creación de la carrera de Finanzas y Comercio Exterior, así como una nueva facultad de Geoespacial y Sistemas Viales.

Los alumnos de Administración rechazan la apertura de la nueva escuela profesional por considerar que afectaría su campo laboral y presupuesto institucional. En tanto, estudiantes de Ingeniería Civil se oponen a la creación de 'Sistemas Viales', al considerar que invadiría competencias de su carrera.

La defensora del Pueblo en Puno, Tania Cáceres, exhortó a los estudiantes a evitar nuevos enfrentamientos y señaló que el conflicto se agravó debido a que las autoridades universitarias impulsaron decisiones “altamente políticas” en plena coyuntura electoral.

Pese a la intervención policial y a los momentos de tensión registrados dentro del campus, las autoridades reportaron que la violencia no llegó a escalar a niveles mayores. Sin embargo, la paralización académica continúa y el clima de confrontación persiste a pocos días de las elecciones universitarias.

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