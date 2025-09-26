HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tragedia en Puno: universitario fallece ahogado durante festejos de Día del Estudiante

Estudiante de la UNA falleció ahogado en la playa San Juan de Juli, luego de participar en un juego acuático. El lugar no contaba con personal de auxilio, lo que agravó la emergencia.

Joven fue auxiliado pero llegó sin vida a hospital. Foto: composición LR.
Una jornada de celebración por el Día del Estudiante terminó en tragedia en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. Ronal Ludwing Choque Quispemayta, estudiante del VII semestre de Ingeniería Topográfica en la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), murió ahogado en la playa San Juan, un espacio turístico que según testigos carecía de personal de rescate y primeros auxilios.

El accidente ocurrió la tarde del último jueves 25 de septiembre, cuando el joven participaba en actividades acuáticas junto a sus compañeros. Testigos indicaron que mientras disfrutaba de un juego, Ronal se habría retirado el chaleco salvavidas, lamentablemente poco después del retiro habría sufrido una caída al agua.

De inmediato, personas presentes en la playa habrían intentado auxiliarlo sacándolo a la orilla para posteriormente reanimarlo. Poco después arribó el personal de Serenazgo que trasladó al estudiante al Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli. Sin embargo, el joven llegó sin signos vitales.

Viajaron a Juli por el Día del Estudiante

Varias delegaciones estudiantiles de la UNA Puno habían viajado a Juli para conmemorar su día en un ambiente de recreación. La tragedia dejó consternados a sus compañeros, quienes presenciaron el desesperado intento por salvar a Ronal.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Penal de turno, la Policía Nacional del Perú y Medicina Legal del Ministerio Público, quienes iniciaron las diligencias correspondientes. La causa oficial de muerte fue determinada como asfixia por sumersión.

La familia del joven, de condición humilde, exige justicia y una investigación exhaustiva tras la falta de protocolos de seguridad.

