Una innovadora startup peruana llamada Hem.AI, creada por estudiantes de la UCSM, ha ganado la Hackathon HSIL 2026 en Chile con un dispositivo que convierte smartphones en microscopios clínicos portátiles. | UCSM

Una innovadora startup peruana llamada Hem.AI, creada por estudiantes de la UCSM, ha ganado la Hackathon HSIL 2026 en Chile con un dispositivo que convierte smartphones en microscopios clínicos portátiles. | UCSM

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Una idea nacida en Arequipa para enfrentar las brechas de salud en las zonas rurales del Perú empieza a llamar la atención a nivel internacional. Hem.AI, startup desarrollada por estudiantes de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), ganó la Hackathon HSIL 2026 organizada en Chile por el Harvard Health Systems Innovation Lab gracias a un dispositivo que convierte cualquier smartphone en un microscopio clínico portátil capaz de detectar enfermedades como anemia, malaria y Chagas en cuestión de minutos.

El equipo peruano logró imponerse entre más de 16.000 inscritos de más de 40 países y ahora forma parte de un programa internacional de aceleración respaldado por la Universidad de Harvard, donde recibirá mentorías especializadas y presentará su proyecto ante inversionistas globales en junio.

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¿Cómo funciona el dispositivo de Hem.AI?

La tecnología desarrollada por Hem.AI utiliza inteligencia artificial, visión computacional y un sistema óptico adaptable a celulares de cualquier gama para analizar muestras de sangre mediante frotis sanguíneos. Según explicó José Manchego Rodríguez, CEO de la startup, el objetivo es reducir el tiempo de diagnóstico en comunidades alejadas, donde actualmente los pacientes pueden esperar días o incluso semanas para obtener resultados.

“Queremos recortar la brecha entre zonas rurales y urbanas en sistemas de salud. Nuestro sistema convierte cualquier smartphone en un microscopio portátil y permite detectar enfermedades rápidamente, incluso sin conexión a internet”, señaló a La República.

El funcionamiento del dispositivo combina un componente óptico con un software basado en inteligencia artificial entrenado mediante deep learning y machine learning. Una vez capturada la imagen de la muestra sanguínea desde la cámara del celular, el sistema analiza los datos y entrega un diagnóstico de apoyo para el personal médico en aproximadamente uno o dos minutos.

Por ahora, la tecnología ha sido entrenada principalmente para detectar anemia y, según el equipo, alcanza una efectividad del 99% en diagnósticos rápidos de esta enfermedad. El prototipo también ha sido validado con pruebas realizadas en 50 personas dentro de la UCSM, donde obtuvo una precisión del 96%.

Estudiantes buscan revolucionar la salud rural con IA

La iniciativa surgió luego de que uno de los integrantes del equipo, estudiante de Medicina, identificara las dificultades que enfrentan las postas rurales para acceder a diagnósticos rápidos. A partir de ello, José Manchego, estudiante de Derecho; Juan Treviño Ticlavilca, especializado en software; y Kenneth Valer Cuyo, del área médica, decidieron desarrollar una herramienta portátil que pudiera funcionar incluso en lugares sin infraestructura tecnológica.

“Veíamos que enfermedades como la anemia o la malaria podían detectarse mediante muestras sanguíneas, pero el sistema actual obliga a trasladar las muestras hacia laboratorios urbanos. Eso genera costos, demora y limita la atención”, explicó Manchego.

Una de las principales diferencias frente a otras soluciones médicas similares es que Hem.AI no requiere conexión permanente a internet ni equipos voluminosos. La inteligencia artificial puede instalarse directamente en el smartphone y almacenar la información hasta que exista una conexión mínima de datos móviles para sincronizarla con la nube.

Además del diagnóstico rápido, el equipo considera que la herramienta podría contribuir a construir una base de datos de salud rural en el país, lo que facilitaría futuras investigaciones y mejoraría el seguimiento de campañas médicas en comunidades vulnerables.

El proyecto fue incubado en INNICIA, incubadora de empresas de la UCSM impulsada bajo el modelo Venture Studio de ProInnóvate. Desde allí recibió mentorías, acceso a redes de innovación y apoyo para conectar con programas internacionales.

Buscan financiamiento para startup

Actualmente, Hem.AI busca financiamiento para mejorar su sistema óptico y avanzar hacia pruebas en entornos rurales reales. El dispositivo se encuentra en un nivel TRL 5 de desarrollo tecnológico y el objetivo es llevarlo a TRL 6, etapa que permitirá realizar pilotos fuera de ambientes controlados.

El proyecto se encuentra actualmente a un solo paso del Demo Day internacional, la fase final donde únicamente 20 iniciativas podrán presentar sus soluciones ante grandes inversionistas de la industria médica.

El contexto sanitario en Perú refuerza la necesidad de soluciones de este tipo. Según cifras oficiales, el 40,1% de niños de entre 6 y 35 meses sufre anemia en el país, mientras que regiones como Loreto concentran miles de casos de malaria cada año. Asimismo, la enfermedad de Chagas continúa siendo una de las afecciones tropicales más subdiagnosticadas en zonas rurales del sur peruano.

Con el respaldo obtenido tras su victoria en Harvard, la startup peruana espera atraer capital internacional y convertir su tecnología en una solución exportable para América Latina, África y Asia, regiones donde las brechas de acceso a diagnóstico médico siguen siendo críticas.

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