HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori suma aliados y Antauro Humala sigue con Roberto Sánchez | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

De Arequipa a Harvard: estudiantes peruanos desarrollan tecnología para detectar malaria y anemia desde un celular

Hem.AI, fundada en la UCSM de Arequipa, utiliza inteligencia artificial y no necesita conexión constante a internet. La innovadora startup ganó la Hackathon HSIL 2026 en Chile.

Una innovadora startup peruana llamada Hem.AI, creada por estudiantes de la UCSM, ha ganado la Hackathon HSIL 2026 en Chile con un dispositivo que convierte smartphones en microscopios clínicos portátiles.
Una innovadora startup peruana llamada Hem.AI, creada por estudiantes de la UCSM, ha ganado la Hackathon HSIL 2026 en Chile con un dispositivo que convierte smartphones en microscopios clínicos portátiles. | UCSM
Escuchar
Resumen
Compartir

Una idea nacida en Arequipa para enfrentar las brechas de salud en las zonas rurales del Perú empieza a llamar la atención a nivel internacional. Hem.AI, startup desarrollada por estudiantes de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), ganó la Hackathon HSIL 2026 organizada en Chile por el Harvard Health Systems Innovation Lab gracias a un dispositivo que convierte cualquier smartphone en un microscopio clínico portátil capaz de detectar enfermedades como anemia, malaria y Chagas en cuestión de minutos.

El equipo peruano logró imponerse entre más de 16.000 inscritos de más de 40 países y ahora forma parte de un programa internacional de aceleración respaldado por la Universidad de Harvard, donde recibirá mentorías especializadas y presentará su proyecto ante inversionistas globales en junio.

TE RECOMENDAMOS

CÉSAR ACUÑA CULPA A LA PRENSA DE SU FRACASO, URRESTI REAPARECE Y YONHY LESCANO EN VIVO | ARDE TROYA
larepublica.pe

PUEDES VER: Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

lr.pe

¿Cómo funciona el dispositivo de Hem.AI?

La tecnología desarrollada por Hem.AI utiliza inteligencia artificial, visión computacional y un sistema óptico adaptable a celulares de cualquier gama para analizar muestras de sangre mediante frotis sanguíneos. Según explicó José Manchego Rodríguez, CEO de la startup, el objetivo es reducir el tiempo de diagnóstico en comunidades alejadas, donde actualmente los pacientes pueden esperar días o incluso semanas para obtener resultados.

“Queremos recortar la brecha entre zonas rurales y urbanas en sistemas de salud. Nuestro sistema convierte cualquier smartphone en un microscopio portátil y permite detectar enfermedades rápidamente, incluso sin conexión a internet”, señaló a La República.

El funcionamiento del dispositivo combina un componente óptico con un software basado en inteligencia artificial entrenado mediante deep learning y machine learning. Una vez capturada la imagen de la muestra sanguínea desde la cámara del celular, el sistema analiza los datos y entrega un diagnóstico de apoyo para el personal médico en aproximadamente uno o dos minutos.

Por ahora, la tecnología ha sido entrenada principalmente para detectar anemia y, según el equipo, alcanza una efectividad del 99% en diagnósticos rápidos de esta enfermedad. El prototipo también ha sido validado con pruebas realizadas en 50 personas dentro de la UCSM, donde obtuvo una precisión del 96%.

larepublica.pe

PUEDES VER: Vías elevadas y ‘olas verdes’ para desatorar la autopista Ramiro Prialé

lr.pe

Estudiantes buscan revolucionar la salud rural con IA

La iniciativa surgió luego de que uno de los integrantes del equipo, estudiante de Medicina, identificara las dificultades que enfrentan las postas rurales para acceder a diagnósticos rápidos. A partir de ello, José Manchego, estudiante de Derecho; Juan Treviño Ticlavilca, especializado en software; y Kenneth Valer Cuyo, del área médica, decidieron desarrollar una herramienta portátil que pudiera funcionar incluso en lugares sin infraestructura tecnológica.

“Veíamos que enfermedades como la anemia o la malaria podían detectarse mediante muestras sanguíneas, pero el sistema actual obliga a trasladar las muestras hacia laboratorios urbanos. Eso genera costos, demora y limita la atención”, explicó Manchego.

Una de las principales diferencias frente a otras soluciones médicas similares es que Hem.AI no requiere conexión permanente a internet ni equipos voluminosos. La inteligencia artificial puede instalarse directamente en el smartphone y almacenar la información hasta que exista una conexión mínima de datos móviles para sincronizarla con la nube.

Además del diagnóstico rápido, el equipo considera que la herramienta podría contribuir a construir una base de datos de salud rural en el país, lo que facilitaría futuras investigaciones y mejoraría el seguimiento de campañas médicas en comunidades vulnerables.

El proyecto fue incubado en INNICIA, incubadora de empresas de la UCSM impulsada bajo el modelo Venture Studio de ProInnóvate. Desde allí recibió mentorías, acceso a redes de innovación y apoyo para conectar con programas internacionales.

larepublica.pe

PUEDES VER: Oficial | MTC amplía permanencia de micros, combis y buses antiguos en Lima y Callao hasta esta fecha

lr.pe

Buscan financiamiento para startup

Actualmente, Hem.AI busca financiamiento para mejorar su sistema óptico y avanzar hacia pruebas en entornos rurales reales. El dispositivo se encuentra en un nivel TRL 5 de desarrollo tecnológico y el objetivo es llevarlo a TRL 6, etapa que permitirá realizar pilotos fuera de ambientes controlados.

El proyecto se encuentra actualmente a un solo paso del Demo Day internacional, la fase final donde únicamente 20 iniciativas podrán presentar sus soluciones ante grandes inversionistas de la industria médica.

El contexto sanitario en Perú refuerza la necesidad de soluciones de este tipo. Según cifras oficiales, el 40,1% de niños de entre 6 y 35 meses sufre anemia en el país, mientras que regiones como Loreto concentran miles de casos de malaria cada año. Asimismo, la enfermedad de Chagas continúa siendo una de las afecciones tropicales más subdiagnosticadas en zonas rurales del sur peruano.

Con el respaldo obtenido tras su victoria en Harvard, la startup peruana espera atraer capital internacional y convertir su tecnología en una solución exportable para América Latina, África y Asia, regiones donde las brechas de acceso a diagnóstico médico siguen siendo críticas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular para recibir las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corte de agua en Arequipa: Sedapar suspende el servicio este 21 y 22 de mayo en varios distritos

Corte de agua en Arequipa: Sedapar suspende el servicio este 21 y 22 de mayo en varios distritos

LEER MÁS
"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

LEER MÁS
Cortes de luz en Arequipa el 22 de mayo: horario y zonas afectadas, según Seal

Cortes de luz en Arequipa el 22 de mayo: horario y zonas afectadas, según Seal

LEER MÁS
Misterioso estadio en provincia peruana

Misterioso estadio en provincia peruana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Quieres recategorizar tu brevete?

¿Quieres recategorizar tu brevete?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka del domingo 24 de mayo: conoce cuáles fueron los números ganadores y premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

Sorteo de La Tinka del domingo 24 de mayo: conoce cuáles fueron los números ganadores y premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

LEER MÁS
Luciana Nicole: la mujer que falleció pero "dio vida" a 5 personas gracias a su último deseo

Luciana Nicole: la mujer que falleció pero "dio vida" a 5 personas gracias a su último deseo

LEER MÁS
Vías elevadas y ‘olas verdes’ para desatorar la autopista Ramiro Prialé

Vías elevadas y ‘olas verdes’ para desatorar la autopista Ramiro Prialé

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

LEER MÁS
Oficial | MTC amplía permanencia de micros, combis y buses antiguos en Lima y Callao hasta esta fecha

Oficial | MTC amplía permanencia de micros, combis y buses antiguos en Lima y Callao hasta esta fecha

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025