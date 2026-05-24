El menor elaboró su propio álbum ante la imposibilidad de adquirir el oficial cuando se lanzó en mayo. | Composición LR | Andina

El menor elaboró su propio álbum ante la imposibilidad de adquirir el oficial cuando se lanzó en mayo. | Composición LR | Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Lo que empezó como una decepción acabó convirtiéndose en una historia que ha conmovido a miles de personas dentro y fuera del Perú. Mathias Kazuo Flores Tamayo, un niño de 11 años que vive en Comas, optó por elaborar a mano su propio álbum del Mundial 2026 después de no poder adquirir la versión oficial, puesta a la venta a comienzos de mayo.

Aficionado al fútbol y muy ligado al dibujo, Mathias quedó cautivado al ver por primera vez la portada del álbum mundialista. Como muchos niños, quería coleccionarlo, pero el costo lo volvió inalcanzable. Incluso pensó en buscar una alternativa, aunque tampoco logró conseguirla.

TE RECOMENDAMOS CÉSAR ACUÑA CULPA A LA PRENSA DE SU FRACASO, URRESTI REAPARECE Y YONHY LESCANO EN VIVO | ARDE TROYA

En lugar de rendirse, tomó hojas y lápices de colores y empezó a dar forma a su propia edición. “Si deseas algo, puedes conseguirlo de diferentes maneras. Aunque no puedas comprarlo, siempre puedes crearlo tú mismo”, reflexionó en conversación con Andina.

Para iniciar el proyecto, buscó referencias en internet, revisó figuritas de Mundiales anteriores y diseñó, página por página, una colección completamente hecha a mano. Cada grupo, cada selección y cada espacio destinado a pegar jugadores fue elaborado por él.

“La portada me tomó unos 10 minutos porque ya estoy acostumbrado a dibujar. Las páginas interiores demoraban más porque debía ordenar cuidadosamente los grupos y numerar cada figura”, relató en el citado medio.

De un cuarto en Comas a miles de pantallas

El trabajo de Mathias permaneció en privado hasta el 24 de abril, cuando decidió publicar el resultado en TikTok. En pocas horas, el video empezó a sumar visualizaciones y comentarios de manera constante.

Los usuarios resaltaron el nivel de detalle y la dedicación invertida en el álbum artesanal. Algunos incluso remarcaron que, mientras cualquiera podía acceder a una edición comercial, la suya era una pieza irrepetible.

La historia pronto traspasó fronteras. Desde varios países, entre ellos México, comenzaron a llegar mensajes para felicitar al menor por convertir una limitación económica en una oportunidad para crear.

“Me hizo sentir muy feliz porque entendí que mi trabajo era especial y único al haberlo hecho con mis propias manos”, comentó.

PUEDES VER: La ciencia detrás del fútbol y deportes extremos se vive en un museo interactivo antes del Mundial 2026

No solo ama el fútbol: quiere vivir del arte

Tras salir del colegio Señor de los Milagros, Mathias vuelve a casa, comparte un rato con sus hermanos y, por las noches, se encierra en su habitación para seguir dibujando.

En un pequeño escritorio de su cuarto, rodeado de colores, hojas y referencias futboleras —con Cristiano Ronaldo entre sus favoritos—, continúa desarrollando nuevas ideas.

Aunque el fútbol ocupa un lugar importante en su vida, afirma que su verdadera vocación está en el arte. Participa en concursos escolares de dibujo y declamación y ya imagina un futuro ligado a una profesión creativa.

“Me gustaría ser pintor, arquitecto o diseñador gráfico”, dice mientras sostiene el álbum que hoy se ha convertido en su obra más especial.

En una época en la que muchas historias apenas duran unos segundos en las redes sociales, la de Mathias encontró resonancia por una razón distinta: demostrar que la creatividad también puede abrir caminos cuando algo parece imposible.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.