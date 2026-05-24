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Universidad San Marcos anuncia diálogo con estudiantes tras intervención de la Defensoría del Pueblo

La medida busca atender la problemática existente y propiciar el restablecimiento de las actividades universitarias, a dos semanas de la toma estudiantil.

Toma de San Marcos
Toma de San Marcos | Composición LR / Francisco Erazo
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que el lunes 25 de mayo se iniciará una mesa de diálogo con participación de la Defensoría del Pueblo. La medida se anunció a dos semanas de la toma de las instalaciones de la Ciudad Universitaria por parte de un grupo de estudiantes que protestan, principalmente, contra la reelección de autoridades universitarias.

Según indicó la casa de estudios en un comunicado, con esta disposición se busca atender la problemática existente y propiciar el restablecimiento de las actividades universitarias, tanto académicas como administrativas, que, aseguran, se han visto afectadas debido a la medida de fuerza estudiantil que comenzó el 12 de mayo del 2026.

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Convocarán a un comité electoral nuevo

La UNMSM también informó que la Asamblea Universitaria realizada el 22 de mayo aprobó por mayoría aceptar la renuncia del Comité Electoral. En ese sentido, precisó que próximamente se convocará a un comité electoral nuevo encargado de conducir el proceso eleccionario, para garantizar la participación democrática de la comunidad universitaria.

Los miembros de dicho comité presentaron su renuncia al denunciar una presunta injerencia en su autonomía y la falta de condiciones para desarrollar los comicios. Con esta decisión, la rectora de la Decana de América, Jerí Ramón, permanecerá en el cargo hasta que se conforme el nuevo grupo de trabajo y se reprograme el cronograma electoral.

Comunicado de San Marcos

Comunicado de San Marcos

¿Por qué protestan los estudiantes en San Marcos?

Tras la toma de la ciudad universitaria, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), gremio que representa a los estudiantes de la UNMSM, indicó que la protesta se realiza para exigir los siguientes puntos:

  1. Elecciones presenciales del rectorado y de los representantes estudiantiles para garantizar la transparencia.
  2. Rechazo a la Ley Jerí,  proyecto legislativo que permitiría la reelección inmediata de los rectores en las universidades públicas.
  3. Reducción de la valla electoral para acceder a los escaños del Consejo Universitario, el cual fue incrementado recientemente al 20%, lo que dificulta la participación de las minorías estudiantiles.

La FUSM ha exigido públicamente que la rectora Jerí Ramón permanezca únicamente hasta la fecha en que culmina su gestión y rechazó cualquier intento de ampliación. En esa línea, solicitó que el Consejo Universitario se reafirme en el acuerdo de no reelección ya aprobado en esa instancia durante el 2024.

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