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Cortes de luz en Arequipa el 22 de mayo: horario y zonas afectadas, según Seal

La interrupción del servicio se podría extender por 7 horas. Seal recomienda a los usuarios revisar sus canales oficiales para conocer los horarios exactos.

Seal anuncia cortes de luz en Arequipa para este viernes 22 de mayo
Seal anuncia cortes de luz en Arequipa para este viernes 22 de mayo | Composición LR/Vogue
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La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos puntos de Arequipa como parte de trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de la red. La empresa precisó que estas labores implicarán cortes temporales que podrían alcanzar hasta 7 horas.

Las suspensiones afectarán principalmente a los distritos de Acarí y Yanahuara este viernes 22 de mayo, debido a intervenciones en subestaciones y redes de distribución. Seal exhortó a los usuarios a revisar sus canales oficiales para conocer los horarios exactos y tomar previsiones durante la ejecución de los trabajos.

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¿Qué distritos de Arequipa tendrán corte de luz este 22 de mayo?

  • Distrito: Acarí
  • Zonas afectadas: Amato, Ampliación El Molino, anexo Ampliación Huaroto, anexo Huaroto, anexo La Joya, Humarote, Machaynioc, Mallco, Otapara, UPIS Miraflores.
  • Horario: 7.30 a. m. hasta las 3.30 p. m.
  • Distrito: Yanahuara
  • Zonas afectadas: psj. Las Pilas, calle José Santos Atahualpa, en la esquina con Emmel.
  • Horario: 7.30 a. m. hasta las 2.30 p. m.

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y el de hasta 5 meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, pueden acceder a esta información mediante WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

  • Los interesados deben ingresar al siguiente enlace: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.
  • Luego, debes escribir el número de contrato que te corresponde y presionar 'buscar'.
  • Allí podrás visualizar el monto de la última deuda y, posiblemente, las anteriores.
  • También figura el consumo de kilovatios por hora, el período, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.
  • Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.



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