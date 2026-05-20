Cortes de luz en Arequipa el 22 de mayo: horario y zonas afectadas, según Seal
La interrupción del servicio se podría extender por 7 horas. Seal recomienda a los usuarios revisar sus canales oficiales para conocer los horarios exactos.
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La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos puntos de Arequipa como parte de trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de la red. La empresa precisó que estas labores implicarán cortes temporales que podrían alcanzar hasta 7 horas.
Las suspensiones afectarán principalmente a los distritos de Acarí y Yanahuara este viernes 22 de mayo, debido a intervenciones en subestaciones y redes de distribución. Seal exhortó a los usuarios a revisar sus canales oficiales para conocer los horarios exactos y tomar previsiones durante la ejecución de los trabajos.
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¿Qué distritos de Arequipa tendrán corte de luz este 22 de mayo?
- Distrito: Acarí
- Zonas afectadas: Amato, Ampliación El Molino, anexo Ampliación Huaroto, anexo Huaroto, anexo La Joya, Humarote, Machaynioc, Mallco, Otapara, UPIS Miraflores.
- Horario: 7.30 a. m. hasta las 3.30 p. m.
- Distrito: Yanahuara
- Zonas afectadas: psj. Las Pilas, calle José Santos Atahualpa, en la esquina con Emmel.
- Horario: 7.30 a. m. hasta las 2.30 p. m.
¿Cómo revisar el recibo de Seal?
Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y el de hasta 5 meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, pueden acceder a esta información mediante WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.
- Los interesados deben ingresar al siguiente enlace: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.
- Luego, debes escribir el número de contrato que te corresponde y presionar 'buscar'.
- Allí podrás visualizar el monto de la última deuda y, posiblemente, las anteriores.
- También figura el consumo de kilovatios por hora, el período, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.
- Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.