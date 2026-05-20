Cortes de luz en Arequipa el 22 de mayo: horario y zonas afectadas, según Seal

Seal anuncia cortes de luz en Arequipa para este viernes 22 de mayo | Composición LR/Vogue

Seal anuncia cortes de luz en Arequipa para este viernes 22 de mayo | Composición LR/Vogue

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La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos puntos de Arequipa como parte de trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de la red. La empresa precisó que estas labores implicarán cortes temporales que podrían alcanzar hasta 7 horas.

Las suspensiones afectarán principalmente a los distritos de Acarí y Yanahuara este viernes 22 de mayo, debido a intervenciones en subestaciones y redes de distribución. Seal exhortó a los usuarios a revisar sus canales oficiales para conocer los horarios exactos y tomar previsiones durante la ejecución de los trabajos.

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¿Qué distritos de Arequipa tendrán corte de luz este 22 de mayo?

Distrito : Acarí

: Acarí Zonas afectadas : Amato, Ampliación El Molino, anexo Ampliación Huaroto, anexo Huaroto, anexo La Joya, Humarote, Machaynioc, Mallco, Otapara, UPIS Miraflores.

: Amato, Ampliación El Molino, anexo Ampliación Huaroto, anexo Huaroto, anexo La Joya, Humarote, Machaynioc, Mallco, Otapara, UPIS Miraflores. Horario: 7.30 a. m. hasta las 3.30 p. m.

Distrito : Yanahuara

: Yanahuara Zonas afectadas : psj. Las Pilas, calle José Santos Atahualpa, en la esquina con Emmel.

: psj. Las Pilas, calle José Santos Atahualpa, en la esquina con Emmel. Horario: 7.30 a. m. hasta las 2.30 p. m.

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y el de hasta 5 meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, pueden acceder a esta información mediante WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

Los interesados deben ingresar al siguiente enlace: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.

Luego, debes escribir el número de contrato que te corresponde y presionar 'buscar'.

Allí podrás visualizar el monto de la última deuda y, posiblemente, las anteriores.

También figura el consumo de kilovatios por hora, el período, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.

Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.





