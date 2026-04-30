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Curso para motociclistas permite reducir puntos de infracciones 100% gratuito: ¿cómo acceder, vía online?

El curso aborda temas esenciales como la movilidad segura y el uso adecuado del casco. Las inscripciones están abiertas a través de la plataforma del MTC.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones lanza un curso gratuito para motociclistas en Perú, enfocado en mejorar la conducción y fomentar prácticas seguras en las vías.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones lanza un curso gratuito para motociclistas en Perú, enfocado en mejorar la conducción y fomentar prácticas seguras en las vías. | Foto: Andina
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso en marcha un curso gratuito dirigido a motociclistas con el objetivo de mejorar sus habilidades de conducción y fomentar prácticas seguras en las vías. La iniciativa, impulsada por la Dirección de Seguridad Vial, busca reducir la incidencia de siniestros de tránsito en el país mediante la capacitación.

El programa está orientado a personas que manejan motocicletas y forma parte de las acciones establecidas en la normativa vigente (Decreto Supremo N.º 025-2021-MTC) para promover una cultura de respeto a las reglas de tránsito. Además de fortalecer conocimientos, el curso ofrece beneficios concretos para quienes cuentan con sanciones registradas en su licencia.

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Participantes podrán reducir hasta 50 puntos en su licencia según modalidad del curso

Como incentivo, quienes participen en esta capacitación podrán acceder a la resta de puntos acumulados por infracciones. De acuerdo con lo dispuesto, quienes opten por la modalidad virtual podrán disminuir hasta 40 puntos, mientras que en la modalidad presencial el beneficio puede alcanzar los 50 puntos.

Esta medida se aplica conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N.° 025-2021-MTC y sus modificatorias, que contempla la reeducación como mecanismo para corregir comportamientos de riesgo y promover un manejo más responsable.

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Curso virtual y presencial busca reeducar conductas y prevenir accidentes de tránsito

El contenido del curso ha sido diseñado considerando las principales necesidades de los motociclistas. Incluye temas relacionados con movilidad segura, convivencia vial, identificación de conductas peligrosas, uso adecuado de cascos certificados y la importancia de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la plataforma virtual habilitada por el MTC. Con esta iniciativa, la entidad busca reforzar la prevención de accidentes y contribuir a la seguridad de todos los usuarios de las vías mediante la formación y sensibilización de los conductores.

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