HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Colegio Fe y Alegría amaneció inundado en San Juan de Lurigancho: fuga de agua afecta aulas y deja a casi mil escolares perjudicados

Sedapal intervino para controlar la situación, restringió el suministro de agua y utilizó maquinaria especializada para retirar el agua acumulada y reparar los daños.

Rotura de tubería afecta instalaciones del colegio Fe y Alegría de San Juan de Lurigancho.
Rotura de tubería afecta instalaciones del colegio Fe y Alegría de San Juan de Lurigancho. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Una emergencia se registró durante la madrugada en el colegio Fe y Alegría 25 de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho, luego de que una presunta rotura de una tubería matriz provocara el ingreso de agua a las instalaciones del centro educativo. El hecho dejó severos daños en aulas, infraestructura y material escolar, además de afectar a cerca de mil estudiantes.

Según reportes preliminares, la fuga de agua se habría originado tras una incidencia en la red ubicada en la intersección de las avenidas Machu Picchu y Liberación. Como consecuencia, el agua alcanzó gran parte del colegio y también afectó predios cercanos.

TE RECOMENDAMOS

CÉSAR ACUÑA CULPA A LA PRENSA DE SU FRACASO, URRESTI REAPARECE Y YONHY LESCANO EN VIVO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Colapso de tubería de más de 45 años provoca inundación y afecta a 30 familias en Villa María del Triunfo

lr.pe

Salones escolares afectados tras la rotura

Dentro del plantel, varias aulas terminaron inundadas y parte del material educativo quedó inutilizable. Asimismo, el campo deportivo presentó daños y se reportaron rajaduras en distintas estructuras. Uno de los daños más graves ocurrió en el área de educación inicial, donde una pared terminó colapsando debido a la presión generada por el ingreso del agua.

Trabajadores de Sedapal acudieron al lugar para controlar la emergencia y, horas después, restringieron temporalmente el suministro de agua en la zona con el fin de ejecutar trabajos de reparación y evitar nuevas filtraciones.

PUEDES VER: Corte de agua hasta por 10 horas en Lima: distritos, horarios y zonas afectadas para hoy jueves 21 de mayo por Sedapal

lr.pe

Intervención de Sedapal

A través de un comunicado, la empresa informó que desplegó maquinaria especializada, incluidos equipos hidrojet, para retirar el agua acumulada y acelerar la recuperación del sector. Además, indicó que realizará labores de limpieza y desinfección en las áreas afectadas del colegio y confirmó la activación de una póliza de seguro para atender los daños materiales ocasionados tanto en la institución educativa como en predios cercanos.

Sedapal añadió que el restablecimiento del servicio será progresivo una vez que culminen las labores de reparación y la verificación operativa de la red.

Mientras tanto, padres de familia y la comunidad educativa esperan conocer si las clases serán reprogramadas y qué medidas se adoptarán para garantizar condiciones seguras para el retorno de los estudiantes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corte de agua hasta por 10 horas en Lima: distritos, horarios y zonas afectadas para hoy jueves 21 de mayo por Sedapal

Corte de agua hasta por 10 horas en Lima: distritos, horarios y zonas afectadas para hoy jueves 21 de mayo por Sedapal

LEER MÁS
Colapso de tubería de más de 45 años provoca inundación y afecta a 30 familias en Villa María del Triunfo

Colapso de tubería de más de 45 años provoca inundación y afecta a 30 familias en Villa María del Triunfo

LEER MÁS
Corte de agua este 15 y 16 de mayo en Lima: horarios y distritos afectados por Sedapal

Corte de agua este 15 y 16 de mayo en Lima: horarios y distritos afectados por Sedapal

LEER MÁS
SIS: ¿dónde me atiendo? Conoce aquí el centro de salud que te corresponde

SIS: ¿dónde me atiendo? Conoce aquí el centro de salud que te corresponde

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber el código ubigeo de mi DNI por internet si no lo tengo a la mano?

¿Cómo saber el código ubigeo de mi DNI por internet si no lo tengo a la mano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Línea 1 del Metro de Lima cierra tres estaciones por el ingreso indebido de una persona a la vía férrea

Línea 1 del Metro de Lima cierra tres estaciones por el ingreso indebido de una persona a la vía férrea

LEER MÁS
Surfista de 69 años muere mientras corría olas en la playa Tres Picos, en Miraflores: habría sufrido un paro cardíaco

Surfista de 69 años muere mientras corría olas en la playa Tres Picos, en Miraflores: habría sufrido un paro cardíaco

LEER MÁS
MTC suspendió la emisión de licencias de conducir electrónicas a nivel nacional por transferencias de competencias a la MML

MTC suspendió la emisión de licencias de conducir electrónicas a nivel nacional por transferencias de competencias a la MML

LEER MÁS
Aeropuerto Jorge Chávez amplía vuelos hacia Europa y Norteamérica: estos son los nuevos destinos, según el MTC

Aeropuerto Jorge Chávez amplía vuelos hacia Europa y Norteamérica: estos son los nuevos destinos, según el MTC

LEER MÁS
Ladrones roban S/200.000 de la bóveda de supermercado Metro en Piura: abrieron un hueco en la pared de una casa contigua para entrar

Ladrones roban S/200.000 de la bóveda de supermercado Metro en Piura: abrieron un hueco en la pared de una casa contigua para entrar

LEER MÁS
Un misterioso estadio se construye en esta provincia peruana: tiene una inversión de S/10 millones, está en medio de cerros y tendrá capacidad para 2.500 personas

Un misterioso estadio se construye en esta provincia peruana: tiene una inversión de S/10 millones, está en medio de cerros y tendrá capacidad para 2.500 personas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025