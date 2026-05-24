Rotura de tubería afecta instalaciones del colegio Fe y Alegría de San Juan de Lurigancho. | Composición LR

Rotura de tubería afecta instalaciones del colegio Fe y Alegría de San Juan de Lurigancho. | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Una emergencia se registró durante la madrugada en el colegio Fe y Alegría 25 de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho, luego de que una presunta rotura de una tubería matriz provocara el ingreso de agua a las instalaciones del centro educativo. El hecho dejó severos daños en aulas, infraestructura y material escolar, además de afectar a cerca de mil estudiantes.

Según reportes preliminares, la fuga de agua se habría originado tras una incidencia en la red ubicada en la intersección de las avenidas Machu Picchu y Liberación. Como consecuencia, el agua alcanzó gran parte del colegio y también afectó predios cercanos.

TE RECOMENDAMOS CÉSAR ACUÑA CULPA A LA PRENSA DE SU FRACASO, URRESTI REAPARECE Y YONHY LESCANO EN VIVO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Colapso de tubería de más de 45 años provoca inundación y afecta a 30 familias en Villa María del Triunfo

Salones escolares afectados tras la rotura

Dentro del plantel, varias aulas terminaron inundadas y parte del material educativo quedó inutilizable. Asimismo, el campo deportivo presentó daños y se reportaron rajaduras en distintas estructuras. Uno de los daños más graves ocurrió en el área de educación inicial, donde una pared terminó colapsando debido a la presión generada por el ingreso del agua.

Trabajadores de Sedapal acudieron al lugar para controlar la emergencia y, horas después, restringieron temporalmente el suministro de agua en la zona con el fin de ejecutar trabajos de reparación y evitar nuevas filtraciones.

Intervención de Sedapal

A través de un comunicado, la empresa informó que desplegó maquinaria especializada, incluidos equipos hidrojet, para retirar el agua acumulada y acelerar la recuperación del sector. Además, indicó que realizará labores de limpieza y desinfección en las áreas afectadas del colegio y confirmó la activación de una póliza de seguro para atender los daños materiales ocasionados tanto en la institución educativa como en predios cercanos.

Sedapal añadió que el restablecimiento del servicio será progresivo una vez que culminen las labores de reparación y la verificación operativa de la red.

Mientras tanto, padres de familia y la comunidad educativa esperan conocer si las clases serán reprogramadas y qué medidas se adoptarán para garantizar condiciones seguras para el retorno de los estudiantes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.