Tacna y Moquegua lideran la educación escolar peruana, según examen nacional del Minedu

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Tacna y Moquegua encabezaron los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA), aplicada por el Ministerio de Educación (Minedu) en noviembre del 2025 a escolares de primaria y secundaria de todo el país. Tacna ocupó el primer lugar en Lectura y Matemática de 4.º de primaria, además de Matemática en 2.º de secundaria, mientras que Moquegua lideró en Comprensión Lectora y Ciencia y Tecnología en secundaria.

La prueba evaluó a estudiantes de colegios públicos y privados con el objetivo de medir el nivel de aprendizaje alcanzado tras los efectos que dejó la pandemia en el sistema educativo. Los resultados nacionales muestran un escenario estable respecto a los años anteriores, aunque algunas regiones registraron avances importantes.

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En 4.º de primaria, Tacna obtuvo 49.0 puntos en Lectura y 54.6 en Matemática, consolidándose por tercer año consecutivo como la región con mejor desempeño escolar del país. En tanto, Moquegua alcanzó 31.1 puntos en Lectura y 25.8 en Ciencia y Tecnología en 2.º de secundaria, con una ligera ventaja frente a otras regiones.

Mejora en primaria y avances en secundaria

El informe del Minedu señala que las escuelas públicas, especialmente las ubicadas en zonas rurales, mejoraron sus resultados en 4.º de primaria respecto al 2024. Según la evaluación, los aprendizajes en Lectura ya recuperaron niveles previos a la emergencia sanitaria.

En secundaria también aparecieron señales de recuperación. El área de Matemática en 2.º de secundaria mostró avances frente al 2023, lo que representa el primer incremento luego del fuerte impacto que provocó el cierre prolongado de colegios durante la pandemia.

A nivel regional, además de Tacna y Moquegua, destacaron Áncash y Ucayali por sus mejoras en primaria, así como Puno en secundaria. Arequipa también se mantuvo entre las jurisdicciones con mejores indicadores educativos.

Por su parte, el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, destacó el desempeño de su región y atribuyó el resultado al trabajo conjunto de docentes, estudiantes y padres de familia. “Tacna vuelve a brillar en el primer lugar a nivel nacional”, sostuvo tras conocerse el informe.

Más de 248.000 estudiantes participaron en la evaluación

La ENLA 2025 alcanzó a 129,778 estudiantes de 4.º de primaria de 4,817 instituciones educativas y a 106,487 alumnos de 2.º de secundaria de 2,792 colegios. Además, el Minedu evaluó una muestra de 12,049 escolares de 5.º de secundaria en 305 planteles del país.

En Tacna participaron 120 colegios de primaria, 62 instituciones de secundaria y cuatro escuelas correspondientes a 5.º de secundaria.

El estudio también identificó factores vinculados al rendimiento académico. El Minedu indicó que los estudiantes obtienen mejores resultados cuando perciben acompañamiento pedagógico, participación activa en clase y retroalimentación constante de sus docentes. En contraste, la violencia escolar afecta negativamente el rendimiento.