Solo 18% de mujeres accede a carreras científicas en Perú: impulsan proyecto para reducir brecha desde primaria

Iniciativa educativa busca reducir brecha de género en ciencia y tecnología en el Perú | Foto: Food for the Hungry

Iniciativa educativa busca reducir brecha de género en ciencia y tecnología en el Perú | Foto: Food for the Hungry

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Solo el 18% de las matrículas en carreras vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) corresponde a mujeres en el Perú. Frente a esta brecha, la organización Food for the Hungry Perú lanzó el proyecto STEM+G 2026, una iniciativa educativa que busca fortalecer el acceso de niñas a la formación científica y tecnológica desde la educación primaria en Huancavelica.

El programa se desarrollará en instituciones educativas públicas de la región y contará con el respaldo de la Dirección Regional de Educación (DRE) y las UGEL locales. La propuesta apunta a reducir desigualdades de género mediante metodologías prácticas, herramientas tecnológicas y espacios de aprendizaje enfocados en liderazgo femenino.

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Buscan que niñas lideren proyectos tecnológicos

El proyecto plantea que el 60% de los trabajos desarrollados en aula sean liderados por niñas. Para ello, implementará espacios seguros donde las estudiantes podrán participar en actividades vinculadas a robótica, programación y modelamiento matemático.

Según explicó la organización, la iniciativa busca fortalecer habilidades como el pensamiento crítico, la innovación, el trabajo colaborativo y las competencias socioemocionales desde los primeros años escolares.

Además, los contenidos se enfocarán en problemas reales de las comunidades, como el manejo del agua, la conservación de suelos y los efectos de la crisis climática en Huancavelica.

Laboratorios y plataforma digital

Como parte del proyecto, las escuelas contarán con laboratorios equipados y asistencia técnica para docentes y directores. Asimismo, se implementará el Atlas Interactivo STEM+G, una plataforma digital gratuita que reunirá 50 recursos educativos con enfoque de género, interculturalidad y diseño universal para el aprendizaje.

Los materiales podrán descargarse para su uso sin conexión a internet, una medida orientada a garantizar el acceso en zonas rurales con limitaciones de conectividad.

Formación docente y participación comunitaria

La iniciativa también contempla la participación de padres de familia, autoridades educativas y universidades con el objetivo de reducir estereotipos de género relacionados con la ciencia y la tecnología.

Food for the Hungry Perú señaló que el proyecto funcionará bajo una modalidad semipresencial y priorizará la capacitación docente para asegurar la continuidad de la metodología en las escuelas beneficiadas.

La organización recordó que en 2025 desarrolló un programa STEM junto a UNICEF en Huancavelica, experiencia que sirvió como base para el lanzamiento de STEM+G 2026.