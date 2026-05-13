Las labores en la avenida Ricardo Palma apuntan a mejorar la vía y su transitabilidad. | Composición LR

Las labores en la avenida Ricardo Palma apuntan a mejorar la vía y su transitabilidad. | Composición LR

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El Municipio de Miraflores informó que el miércoles 13 de mayo se realizarán trabajos de mantenimiento en la avenida Ricardo Palma, una de las principales vías del distrito. Debido a estas labores, se aplicarán cierres parciales en la vía, por lo que se recomienda a conductores y vecinos tomar precauciones.

A través de un comunicado dirigido a residentes y usuarios de la zona, la comuna precisó que las intervenciones buscan mejorar el estado de la pista y reducir el impacto en el tránsito habitual.

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¿Qué tramo de la avenida Ricardo Palma está intervenido?

Según el aviso municipal, el mantenimiento se ejecutará desde la cuadra 1 hasta la cuadra 4 de la avenida Ricardo Palma. Durante la jornada, se restringirá parcialmente el paso vehicular para permitir el avance de los trabajos.

La municipalidad señaló que el personal responsable de la obra brindará apoyo a los vecinos que lo requieran mientras duren las labores, a fin de evitar inconvenientes.

En el comunicado, la comuna ofreció disculpas por las incomodidades que puedan generarse y aseguró que el objetivo es ocasionar el menor impacto posible en el tránsito y en las actividades de los residentes.

“La comunidad será compensada con una vía totalmente renovada”, indicó la Municipalidad de Miraflores.

Recomendaciones para conductores

Ante los cierres parciales, se aconseja a los conductores considerar rutas alternas y prever un mayor tiempo de desplazamiento si transitan por esta zona de Miraflores durante el miércoles 13 de mayo.

La avenida Ricardo Palma conecta con importantes arterias del distrito, por lo que cualquier restricción puede generar congestión en horas de mayor circulación.

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