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Ciencia

Científicos buscan voluntarios sanos dispuestos a vivir gratis en los Alpes durante un mes: alojamiento, comida y 400 euros

Las personas interesadas deberán resistir entre los 2000 y los 2500 metros de altitud. Durante su estancia, se controlará su dieta y actividad física.

Los investigadores estudiarán la reacción del organismo en la altura. Foto: Pixabay
Los investigadores estudiarán la reacción del organismo en la altura. Foto: Pixabay
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Un proyecto de investigación en Italia recluta voluntarios sanos para vivir a casi 2.300 metros de altura en el Parque Nacional del Stelvio durante cuatro semanas. Los participantes reciben alojamiento y comidas gratuitas, además de una compensación de 400 euros por ser parte del estudio sobre la altitud.

El proyecto, titulado MAHE (Moderate Altitude Healthy Exposure), será llevado a cabo por Eurac Research entre agosto y septiembre del 2026. Los científicos buscan comprender cómo se adapta el cuerpo a altitudes moderadas, un tema que, de forma sorprendente, ha sido poco estudiado en comparación con las alturas extremas por encima de los 3.000 o 4.000 metros.

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La importancia del nuevo estudio sobre la altitud

Se estima que más de 200 millones de personas viven de forma permanente a más de 2.000 metros de altitud, mientras que muchas otras visitan estas zonas para realizar senderismo, esquí, trabajar o entrenar resistencia.

Sin embargo, según datos del proyecto, la mayoría de los estudios se ha realizado entre los 3.400 y 5.000 metros, donde los efectos del aire enrarecido son más intensos, aunque menos representativos de la vida cotidiana en la montaña.

El informe señala que, a gran altura, la disminución de la presión atmosférica hace que cada respiración aporte menos oxígeno al organismo. Esto puede afectar el rendimiento físico y mental y, en altitudes aún mayores, podría ocasionar el mal de altura.

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¿Quiénes pueden participar en el estudio?

El proyecto busca hombres y mujeres sanos de entre 18 y 40 años. Existen varios criterios de exclusión: enfermedades crónicas, consumo elevado de alcohol, tabaquismo, uso de drogas o entrenamiento intenso más de dos veces por semana.

Además, los participantes no deben haber permanecido por encima de los 1.500 metros durante al menos un mes antes del inicio del estudio. Esta condición garantiza que el organismo parta de una verdadera base de baja altitud antes de la exposición al entorno de montaña.

El estudio se desarrolla en tres fases. En la primera semana, los voluntarios permanecen en Silandro, una localidad situada a 720 metros, donde los científicos realizan mediciones iniciales. Luego sigue una estancia de cuatro semanas en el refugio Nino Corsi, a 2.300 metros de altitud. Finalmente, los participantes regresan a Bolzano para una semana de evaluaciones médicas de seguimiento.

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¿Cómo aplicar para ser parte de la investigación sobre la altitud?

Ya está abierto el plazo de solicitud para la sesión de agosto a septiembre del 2026. Los voluntarios interesados deben ponerse en contacto directamente con Eurac Research, ya que la página web oficial del proyecto registró recientemente un alto volumen de visitas. El experimento se realizará una sola vez con un número limitado de plazas, y los investigadores prevén publicar sus resultados en revistas científicas revisadas por pares una vez finalizados la recopilación y el análisis de datos.

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