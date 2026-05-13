Yarita Lizeth impacta al revelar que fue 'adoptada' por famosa folclórica y comparte conmovedor mensaje: "Para no sentirme sola en esta vida"

Yarita Lizeth perdió a su madre muy joven; sin embargo, encontró apoyo en una reconocida cantante de huayno. "Gracias por tu amor incondicional, mami", expresó la 'Chinita del amor'.

Yarita Lizeth, la talentosa cantante folclórica, comparte su emotiva historia de adopción por Dina Páucar y su esposo Rubén Sánchez, quienes la apoyaron en momentos difíciles.
Yarita Lizeth, la talentosa cantante folclórica, comparte su emotiva historia de adopción por Dina Páucar y su esposo Rubén Sánchez, quienes la apoyaron en momentos difíciles. | Foto: Facebook
Yarita Lizeth es una querida y respetada cantante folclórica. Sin embargo, a la 'Chinita del amor' le tocó vivir episodios difíciles, como la muerte de su hermana menor y el fallecimiento de sus padres. Mientras intentaba abrirse camino en la música, se cruzó con Dina Páucar, quien pasó de ser su madrina artística a convertirse en su suegra, ya que la puneña inició un romance con Alejandro Páucar.

El último martes 12 de mayo, Yarita Lizeth se mostró muy emocionada al contar que fue adoptada por Dina Páucar y su esposo, Rubén Sánchez, a quienes llama "papis". Asimismo, les dedicó un emotivo mensaje por ser parte de su vida.

“Fui adoptada por mis papis, Dina Paucar y Rubén Sanchez. Les agradezco de todo corazón por cuidarme con tanto cariño, por darme fuerzas en los momentos más difíciles, por sus palabras de aliento, por darme la oportunidad de estar con ustedes. Me siento tan bendecida y sé que mi mamita desde el cielo intervino en esto para no sentirme sola en esta vida. Los quiero muchísimo, siempre los llevaré en mi corazón”, manifestó en su cuenta de Facebook.

Dina Páucar hace promesa a Yarita Lizeth

La intérprete de 'Qué lindo son tus ojos', 'Madre', 'Volveré' y 'Todo empezó como jugando' le respondió con cariño a Yarita Lizeth Yanarico, a quien conoció años atrás, cuando la 'Chinita del amor', hija de doña Rogelia, recién iniciaba su carrera musical.

“Mamá Rogelia te puso en mi vida, hijita de mi corazón. Sabes que fue instantáneo hace más de 15 años cuando te conocí tan frágil delicada y mi corazón latió muy fuerte y desde ese momento entraste en mi mente, vida y corazón. Hoy más que nunca te prometo cuidarte como lo hago con mis tesoros Alejandro, Wayra, Urpi, Killay y Junior. Eres y serás mi hija del corazón por siempre, hasta el final de mi existir, hijita mía. Te amo, mejor dicho, te amamos”, expresó Dina Páucar.

Dina Páucar y Yarita Lizeth se llenan de amor en las redes sociales. Foto: Facebook

“Mamita Dina Magna Paucar Valverde, desde la primera vez que te vi tan bonita, barbie, una diosa con tu vestuario, me emocioné y mi corazón también latió muy fuerte en ese momento, pero nunca pensé que con el tiempo la vida me daría la oportunidad de estar a tu lado. Hoy puedo abrazarte con todas mis fuerzas y decirte lo mucho que te quiero y te admiro. Gracias por tu amor incondicional, mami, que Dios cuide de ti y cada paso que das con su manto protector”, respondió Yarita Lizeth.

