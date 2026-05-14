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MTC destaca operación histórica en el Callao: desembarque de 6.000 vehículos desde Asia y refuerza el sector automotriz del Perú

El MTC informó que el Puerto del Callao registró la descarga de casi 6.000 vehículos en una sola nave desde Asia, un hito operativo que refuerza la capacidad del Muelle Norte y fortalece el sector automotriz peruano.

Puerto del Callao registra descarga récord de 6.000 vehículos en una sola nave desde Asia.
Puerto del Callao registra descarga récord de 6.000 vehículos en una sola nave desde Asia. | Foto: Gobierno
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el Puerto del Callao registró una operación sin precedentes al recibir cerca de 6.000 vehículos transportados en una sola nave de gran escala proveniente de Asia. Este hecho marca la mayor descarga de unidades vehiculares arribadas de una sola vez al país.

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Esta operación refuerza la capacidad del primer terminal multipropósito del Perú para atender movimientos de gran volumen y consolida el rol del Muelle Norte como punto estratégico del comercio exterior. La actividad está a cargo de APM Terminals Callao, operador portuario que gestiona esta infraestructura del Puerto del Callao.

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Logística y descarga récord de 6.000 vehículos

La descarga de cerca de 6.000 vehículos en una sola nave proveniente de Asia representó un proceso de alta exigencia logística en el Puerto del Callao. Para ejecutarla, fue necesaria una planificación previa detallada que permitió organizar el flujo de trabajo dentro del terminal multipropósito.

Además, se aplicó una coordinación en tiempo real entre las distintas áreas operativas del Muelle Norte, lo que permitió gestionar de forma eficiente la gran cantidad de unidades arribadas. La operación también requirió una gestión adecuada de patios para evitar saturaciones y asegurar la continuidad del movimiento de la carga.

El proceso incluyó una programación escalonada de retiros de vehículos, lo que permitió ordenar la salida progresiva de las unidades tras su desembarque. Asimismo, la sincronización de todas las etapas fue clave para mantener la fluidez operativa durante toda la operación.

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Carga rodante y protocolos de seguridad en el Muelle Norte

Dado que se trata de carga sensible, cada vehículo fue manipulado bajo estrictos protocolos de seguridad durante toda la operación en el Muelle Norte. Esto implicó procedimientos especializados diseñados para garantizar la integridad de cada unidad desde su descarga hasta su traslado dentro del terminal.

El proceso contó con personal especializado encargado de supervisar cada etapa, con lo que se aseguró el cumplimiento de los estándares establecidos. Además, se mantuvo un monitoreo constante para controlar el movimiento de las unidades y prevenir cualquier riesgo operativo.

Todo el manejo de la carga se realizó bajo estándares internacionales orientados a preservar las condiciones de los vehículos, lo que refuerza la confiabilidad del terminal en labores de gran escala.

Comercio exterior y crecimiento del Puerto del Callao

El Puerto del Callao se consolida como el principal punto de ingreso de vehículos y maquinaria para el mercado peruano, especialmente en el intercambio comercial con Asia. Esta operación refuerza el dinamismo de la carga rodante en el Muelle Norte.

El movimiento de vehículos ha registrado un crecimiento cercano al 28% entre 2025 y 2026, lo que refleja una mayor demanda del mercado y la confianza de las líneas navieras en la infraestructura portuaria. Este incremento evidencia una tendencia de expansión en este tipo de operaciones.

El MTC señaló que este tipo de hitos fortalece la competitividad del Callao a nivel regional, mientras APM Terminals Callao destacó que el Muelle Norte se prepara desde hace varios años para manejar este tipo de volúmenes con eficiencia y visión de largo plazo.

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