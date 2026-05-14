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Sociedad

Ramiro Prialé: la obra inconclusa de Rafael López Aliaga que sigue causando caos

Infierno urbano. Entre las 5.00 p. m. del jueves y las 4.00 a. m. del viernes pasado, miles de personas sufrieron un embotellamiento sin precedentes en la vía Ramiro Prialé, originado por una colisión vehicular, pero que alcanzó grandes dimensiones por las obras inconclusas del exalcalde que prometió que Lima sería una 'potencia mundial'.

Sin salida. Congestión vehicular de más de 12 horas se concentró en la zona de las obras del bypass de Ramiro Prialé. Foto: difusión
Sin salida. Congestión vehicular de más de 12 horas se concentró en la zona de las obras del bypass de Ramiro Prialé. Foto: difusión
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La ejecución de la obra para mejorar y ampliar el tránsito en la Carretera Central, mediante la construcción de un by-pass en el cruce de las avenidas Ramiro Prialé y Las Torres, es resultado de una decisión personal del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

El proyecto era parte de la concesión otorgada a la empresa Rutas de Lima, pero cuando el exburgomaestre le declaró la guerra a esta compañía y emprendió acciones judiciales en Lima y Nueva York, también le arrebató la titularidad para la edificación de la infraestructura.

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Estaba establecido que el by-pass lo haría el sector privado. Sin embargo, López Aliaga prefirió darle el encargo a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) y con presupuesto financiado con fondos públicos. Supuestamente, mediante la aplicación de esta fórmula, la construcción se haría más rápida y eficiente.

No fue así, para desgracia de los limeños que deben recorrer dicho tramo.

Para empezar, la fecha de entrega del by-pass, que se fijó originalmente para el 14 de diciembre de 2025, ha experimentado dos postergaciones. La primera vez se comunicó que el 22 de enero de 2026 culminaría todo. Incluso se simuló una inauguración el 5 de marzo. Pero los trabajos no han concluido.

Ahora la Municipalidad Metropolitana de Lima ha anunciado que el by-pass será entregado el 8 de agosto.

El espectacular embotellamiento de más de 12 horas del pasado jueves y viernes, que estimuló la justa protesta de los ciudadanos, comprueba que el sucesor de López Aliaga, Renzo Reggiardo Barreto, no ha completado el proyecto.

Impacto profundo. Al no conseguir avanzar por la vía Ramiro Prialé, los ciudadanos tuvieron que caminar hacia su destino. Foto: difusión

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Costo de la obra sube 23,5% más

En lugar de enfocarse en la resolución del problema, Reggiardo más bien se ha sumado a la campaña fraudista de su partido, Renovación Popular, que pretende anular las elecciones que le fueron desfavorables a su jefe, López Aliaga.

El proyecto inició con un presupuesto de S/106.257.944, pero este monto experimentó un incremento de S/24.993.800 en poco más de un año. Esto es, 23,5% adicional.

Sin embargo, ni siquiera porque la obra ha subido a la suma de S/131.251.744, el by-pass sigue incompleta, generando malestar, fastidio y decepción entre los vecinos de la zona, quienes, supuestamente, serían los primeros beneficiados con la infraestructura.

La República consultó con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y EMAPE sobre los problemas que impiden la conclusión del by-pass de Ramiro Prialé, pero no recibió respuesta.

El proyecto de infraestructura vial fue adjudicado el 6 de febrero de 2025 y, una semana después, el 13 de febrero, el contrato por S/106.257.944 fue suscrito por el entonces gerente general central de Administración y Finanzas de EMAPE, Jaime Barnett Palomino, y por el representante del contratista, el Consorcio Prialé, Nicolás Javai Neira.

El consorcio está integrado por las firmas Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda., de Ecuador, y Pedelta Colombia SAS., de Colombia. En esa ocasión se definió como fecha de entrega el 14 de diciembre de 2025. Este diario también le remitió una consulta, pero el consorcio no ha contestado.

Al visitar la construcción del by-pass, el 2 de septiembre de 2025, el entonces alcalde Rafael López Aliaga celebró haber cancelado la concesión a Rutas de Lima. Como autoridad, asumió la responsabilidad de la ejecución de la obra.

“Esto es liberar a Lima Este de la corrupción. Este es un símbolo justamente de cómo liberarnos de la corrupción. De todo el gobierno de izquierda caviar que hemos tenido, que nunca hace obra. Puro expediente técnico. Pero nunca hace nada concreto. No soluciona la vida a nadie. No hace ni deja hacer”, señaló López Aliaga en su alocución.

“A una persona corrupta, como es lo normal en Perú, no le conviene que las obras valgan un tercio o se hagan un tercio al tiempo. Porque el acogimiento es menor. Así de claro. Así de claro hay que hablar acá”, añadió.

La obra. Izquierda, el 18 de agosto de 2025, López Aliaga supervisó la obra cuando ya estaba en manos de EMAPE. El 4 de marzo de este año, Renzo Reggiardo “inauguro” el by-pass sin terminar. Foto: MML

La obra. Izquierda, el 18 de agosto de 2025, López Aliaga supervisó la obra cuando ya estaba en manos de EMAPE. El 4 de marzo de este año, Renzo Reggiardo “inauguro” el by-pass sin terminar. Foto: MML

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Empero, ni la obra tiene un costo menor, ni tampoco ha sido concluida en el tiempo fijado, y mucho menos se ha solucionado el problema del endiablado tráfico, como lo saben en carne propia los vecinos de Lima Este.

La ampliación de la autopista Ramiro Prialé y la construcción del by-pass formaban parte de la concesión de Rutas de Lima antes de que esta fuera cancelada, el 2 de diciembre de 2025. Para emprender la obra, la Municipalidad Metropolitana de Lima debía concluir la liberación de terrenos e interferencias y entregar las áreas saneadas al concesionario, para que este iniciara la construcción y luego asumiera el mantenimiento de la infraestructura mediante el cobro de peajes.

Pero López Aliaga no solo no avanzó con las obligaciones establecidas en el contrato de concesión, sino que también inició trabajos que no estaban contemplados en dicho acuerdo.

Así, el 9 de agosto de 2024 emitió la Ordenanza Municipal N°2644, que declaró en emergencia la intervención de la vía Ramiro Prialé y autorizó a EMAPE la ejecución del proyecto, por lo que Rutas de Lima ha emprendido un arbitraje internacional porque López Aliaga se negó a liberar los terrenos para la construcción de las obras de Ramiro Prialé. Es decir, además de encontrarse inconcluso, el proyecto le saldrá muy caro al exalcalde.

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Expertos no descartan una nueva postergación de la obra

  • “No hay certeza sobre cuándo será concluida la obra. Lo que estamos viendo es ampliación tras ampliación, postergación tras postergación. Aquí tenemos un tema de liderazgo, de gestión. No hay comunicación, no hay transparencia sobre los avances de la obra”, dijo la especialista en gestión e inversión pública, Karla Gaviño Masías.
  • “La obra podría completarse este año, ya que está en su etapa final físicamente. Sin embargo, el problema vendrá después por la violación de contratos y concesiones que podrían ocasionar una deuda millonaria a la ciudad”, señaló, por su parte, el especialista en Gestión pública, Miguel Villaverde Cisneros.
  • “Considero que el proyecto podría ser entregado este año, pero si el contratista no tiene las condiciones que permitan la ejecución del contrato en su totalidad, podría haber otra ampliación de plazo. No solo se trata del ejecutor de la obra. También podrían presentarse situaciones externas que obligarían a una nueva postergación”, arguyó el especialista en Contratación Pública e Infraestructura, Renzo Zárate Miranda.
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