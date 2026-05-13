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Defensa de Pamela López revela que hijos de Christian Cueva sí hablan de Pamela Franco: "A ningún niño le gusta ver a su papá con..."

El abogado de Pamela López salió al frente para hablar por la empresaria, quien se encuentra confinada en 'La Granja VIP', luego de que Christian Cueva la acusara de "alienación parental".

Christian Cueva acusó a Pamela López y a la madre de la empresaria de supuesta "alienación parental".
Christian Cueva acusó a Pamela López y a la madre de la empresaria de supuesta "alienación parental". | Foto: composición LR/Instagram
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Ante la ausencia de Pamela López, quien se encuentra incomunicada en ‘La Granja VIP Perú’, su abogado respondió a las acusaciones que Christian Cueva lanzó en su primera entrevista en vivo para ‘Amor y Fuego’. El representante de la empresaria se pronunció en el podcast ‘Q’ Bochinche’, donde confirmó que los hijos de su clienta con el futbolista sí hablan de Pamela Franco, actual pareja del popular ‘Aladino’.

Según explicó, los menores no estarían afectados por una supuesta “alienación parental”, como denunció el deportista, sino por la exposición pública de la relación de su padre con la cantante.

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Abogado de Pamela López revela que los niños sí hablan de Pamela Franco y explica cuál sería el motivo

El tema surgió cuando Ric La Torre, conductor de ‘Q’ Bochinche’, le consultó directamente por las acusaciones de Cueva, quien aseguró que sus hijos no querrían verlo porque Pamela López los estaría poniendo en su contra. Ante ello, la defensa de la empresaria señaló que conversó con los niños para que organicen sus deberes escolares y dispongan de tiempo para atender las llamadas de su padre.

En esa línea, el abogado cuestionó que exista un rechazo hacia el futbolista y sostuvo que la incomodidad de los pequeños respondería a la imagen pública de su progenitor con otra pareja. En referencia a Pamela Franco, aseguró que la foto de perfil de Cueva muestra un beso con la cantante, lo que podría generar comentarios entre los menores. “Hay un tema de… no puedo decir rechazo, pero creo yo que a ningún niño le gusta ver a su papá o a su mamá con otra pareja; sin embargo, la foto de perfil de Christian es con su actual pareja. Creo que se está dando un beso o algo por el estilo. Y los niños, cuando ven, no les es muy agradable esa idea. A veces hablan. Sí es correcto”, declaró, sin entrar en detalles de las supuestas conversaciones.

Más adelante, el abogado de López señaló que el hijo de 'Aladino' no pudo ver a su padre por la tarde de su cumpleaños por sus deberes escolares. Al ser consultado sobre por qué sí se encontró con Pamela en la mañana de ese mismo día en 'La Granja VIP', pero no con Cueva, descartó que se le haya prohibido el encuentro y explicó que los menores estarían sintiendo desagrado al ser grabados. “Tengo entendido que cuando llegan, los suelen grabar. No sé si es el protector o el mismo Christian. A veces los filma, los graba, y parece que eso es lo que les desagrada a los niños. Yo les he dicho para que se lo expliquen al mismo Christian”, afirmó.

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