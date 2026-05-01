San Marcos busca liderar la educación superior pública en Perú y anuncia doble titulación y nuevas carreras para sus alumnos

San Marcos presenta sus nuevas carreras y doble titulación en beneficio de sus alumnos y futuros ingresantes. | Foto: Andina/Composición LR

San Marcos presenta sus nuevas carreras y doble titulación en beneficio de sus alumnos y futuros ingresantes. | Foto: Andina/Composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció nuevas estrategias académicas orientadas a fortalecer la formación profesional de sus estudiantes, con la implementación de carreras innovadoras y programas de doble titulación. La iniciativa, presentada por la rectora, busca que la casa de estudios sea líder en el ámbito de la educación superior en el país.

Estas medidas forman parte de un proceso que busca responder a las demandas actuales del mercado y a los desafíos globales. A pesar de las limitaciones presupuestarias, la universidad desarrolla mejoras en infraestructura, así como en su oferta educativa.

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UNMSM impulsa nuevas carreras enfocadas en tecnología, energía e innovación académica

La universidad ha incorporado 16 nuevas escuelas profesionales con enfoque en sectores estratégicos, entre ellas Energía del Agua, Energía Nuclear, Ingeniería Ferroviaria y Criminalística Financiera. Estas carreras han sido diseñadas considerando problemáticas actuales y necesidades futuras, como la gestión de recursos y el desarrollo tecnológico.

Asimismo, se han implementado programas como Geofísica e Inteligencia Artificial, los cuales cuentan con planes curriculares que integran aportes internacionales. Según la rectoría, estas iniciativas buscan formar profesionales con competencias alineadas con estándares globales.

Estudiantes podrán acceder a doble titulación mediante alianzas con universidades extranjeras

Dentro de su estrategia de internacionalización, la UNMSM ha establecido vínculos con universidades de países como China, Turquía y Corea, lo que permite ampliar las oportunidades de movilidad académica. Este enfoque incluye la posibilidad de que los estudiantes completen parte de su formación en el extranjero.

La modalidad de doble titulación permitirá que los alumnos obtengan un segundo grado académico tras cursar un periodo adicional en instituciones internacionales, incluidas algunas de España. Estas acciones buscan fortalecer la competitividad de los egresados y consolidar la presencia de la universidad en el ámbito académico global.

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