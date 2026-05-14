Renovación Popular de Rafael López Aliaga acepta los resultados de las elecciones 2026
A través de un comunicado, el partido señaló que "se compromete a luchar desde el Congreso para desmantelar" una supuesta organización criminal. Sin embargo, anteriormente, el líder de Renovación Popular dijo que no juramentaría en el cargo de senador.
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Renovación Popular, partido de Rafael López Aliaga, aceptó los resultados de las elecciones generales del 2026, en las que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la Presidencia en la segunda vuelta del 7 de junio.
Este jueves 14 de mayo, a través de un comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el partido advirtió que "luchará firmemente desde el Congreso" contra una supuesta organización criminal que "pone en riesgo la democracia y la libertad".
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El comunicado fue difundido minutos después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el domingo 17 de este mes proclamará los resultados de la elección presidencial. De esta manera, y a pesar de que el líder del partido anunció que no juramentaría en el cargo de senador, dio a entender que acepta los resultados del ente electoral.