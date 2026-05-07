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España busca renovar sus aviones de combate con un nuevo caza de quinta generación fabricado por socio europeo: rival del F-35 de EE. UU.

El avión incorpora capacidades avanzadas de combate, integración con drones furtivos y tecnología desarrollada por esta potencia de Europa.

España evalúa el caza turco Kaan como alternativa estratégica para modernizar su flota aérea.
España evalúa el caza turco Kaan como alternativa estratégica para modernizar su flota aérea. | Foto: Tusas
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España analiza nuevas alternativas para modernizar su flota aérea militar y uno de los nombres que gana fuerza es el Kaan, el caza furtivo de quinta generación desarrollado por Turquía. El modelo, considerado rival directo del F-35 estadounidense, aparece como una opción estratégica para el Ejército del Aire en medio de la búsqueda de mayor autonomía tecnológica y menor dependencia de Washington.

Las conversaciones entre ambos países ya habrían comenzado a nivel gubernamental, según confirmó Turkish Aerospace Industries (TAI) durante la feria de defensa Saha 2026 en Estambul. El interés español surge mientras el país europeo continúa evaluando cómo reemplazar parte de sus aeronaves de combate y complementar la incorporación de los nuevos Eurofighter previstos en los programas Halcón I y II.

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¿Por qué España estudia el caza turco Kaan como alternativa al F-35?

El principal atractivo del Kaan para España radica en la posibilidad de acceder a transferencia tecnológica, una condición prácticamente inexistente en los acuerdos relacionados con el F-35 de Estados Unidos. Turquía habría ofrecido un modelo de cooperación industrial similar al firmado para el avión de entrenamiento Hürjet, lo que permitiría la participación de empresas españolas en futuras fases del proyecto.

Otro factor clave es la búsqueda de mayor soberanía estratégica dentro del ámbito militar europeo. Mientras numerosos países del continente ya optaron por el F-35, España continúa explorando alternativas que le permitan desarrollar capacidades propias y reducir restricciones derivadas de licencias o vetos extranjeros sobre componentes tecnológicos sensibles.

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¿Qué características tiene el Kaan, el nuevo avión de quinta generación turco?

El Kaan realizó su primer vuelo en febrero de 2024 y Turquía lo considera la "joya de la corona" de su industria aeronáutica. Según Turkish Aerospace, el aparato puede alcanzar velocidades de hasta Mach 1,8 e incorporará capacidades avanzadas propias de sistemas de sexta generación, incluidas operaciones coordinadas entre aeronaves tripuladas y drones furtivos.

La compañía también destaca que el avión fue desarrollado casi completamente con tecnología turca tras la salida de Ankara del programa F-35 en 2019. Además, el proyecto ya consiguió su primera exportación internacional con la venta de 48 unidades a Indonesia. De concretarse un acuerdo con Madrid, España podría integrarse en un programa militar con participación industrial y acceso a tecnología estratégica para futuras plataformas aéreas.

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