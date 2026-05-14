HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Política

Congreso rechaza interpelar al ministro de Defensa por masacre en Colcabamba

Con 40 votos en contra, 32 en favor y 22 abstenciones, el Congreso truncó la interpelación que incluía un pliego de 15 preguntas.

Congreso rechaza interpelar al ministro de Defensa por masacre en Colcabamba
Congreso rechaza interpelar al ministro de Defensa por masacre en Colcabamba
Escuchar
Resumen
Compartir

Con 40 votos en contra, 32 en favor y 22 abstenciones, el Congreso decidió no aprobar la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Flores, impulsada tras el operativo militar realizado en Colcabamba, en la región Huancavelica, en el que murieron cinco personas.

Únete a nuestro canal de política y economía

El objetivo era que Flores respondiera un pliego de 15 preguntas sobre la intervención militar realizada en Huancavelica.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA ARCHIVA INVESTIGACIÓN A BENAVIDES Y NUEVO JEFE ONPE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Primero La Gente anunció que Marisol Pérez Tello no está de acuerdo con apoyo a Roberto Sánchez

lr.pe

Alfredo Pariona, uno de los impulsores de la moción, fundamentó que se necesitaba aclarar lo ocurrido.

"El país ha escuchado versiones que no coinciden. Primero se habló de un enfrentamiento armado; sin embargo, han surgido testimonios y evidencias que cuestionan esa versión. No hubo heridos en las Fuerzas Armadas, pero sí cinco civiles muertos”, mencionó.

Y agregó: “Interpelar no es confrontar, es fiscalizar, es cumplir nuestro rol de fiscalización que nos encomienda el país, y aquí nadie está por encima de la ley”.

“A la fecha, los familiares de jóvenes fallecidos en dicho operativo militar vienen exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos, en tanto que resulta inadmisible la ejecución de intervenciones que no estén debidamente justificadas, ni que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de la actuación militar conforme a ley”, señalaba la exposición de motivos de la moción presentada, que contaba con el respaldo de parlamentarios como Jaime Quito (Bancada Socialista), Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Wilson Quispe, Flavio Cruz (Perú Libre), Victor Cutipa (Juntos por el Perú) y otros.

El pliego de preguntas para ministro Amadeo Flores

De acuerdo con la moción presentada, estas serían las preguntas que el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, tendría que responder ante el Congreso en caso de que se apruebe la solicitud.

¿Cuál es la versión oficial consolidada del Ministerio de Defensa sobre los hechos ocurridos el 25 de abril de 2026 en el distrito de Colcabamba, y por qué existen contradicciones entre los reportes iniciales y la información posterior difundida por las propias Fuerzas Armadas?

¿Bajo qué marco normativo, reglas de enfrentamiento y protocolos de uso de la fuerza se ejecutó el operativo, y cómo se garantiza que dichas actuaciones se ajustaron a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad?

¿Qué inteligencia previa sustentó la intervención militar, quién la validó y qué mecanismos de verificación se aplicaron para identificar a los supuestos objetivos vinculados al narcoterrorismo?

¿Cómo explica su sector que, tratándose de un presunto enfrentamiento armado, no se haya registrado ningún efectivo de las Fuerzas Armadas herido o fallecido, mientras que el saldo fue exclusivamente de civiles muertos y heridos?

¿Qué evidencia material, pericial y balística existe para sustentar la hipótesis de legítima defensa invocada en el Comunicado Conjunto N.° 001-2026-CCFFAA-PNP?

¿Qué información tiene el Ministerio de Defensa respecto al testimonio del sobreviviente Ricardo Jampier Acuña Quispe, quien ha señalado que su declaración inicial habría sido obtenida bajo amenaza, y qué acciones se han dispuesto para garantizar la legalidad de las diligencias y el respeto al debido proceso?

¿Qué acciones concretas se adoptaron para preservar la escena de los hechos, garantizar la cadena de custodia de las evidencias y evitar cualquier alteración que comprometa la investigación fiscal?

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Senado: la comedia teatral en la que el público elige

Senado: la comedia teatral en la que el público elige

LEER MÁS
Congresista Francis Paredes es investigada por presunta red criminal vinculada a contratos millonarios en Ucayali

Congresista Francis Paredes es investigada por presunta red criminal vinculada a contratos millonarios en Ucayali

LEER MÁS
Comisión Permanente archiva denuncia contra Katy Ugarte por caso "Mochasueldos"

Comisión Permanente archiva denuncia contra Katy Ugarte por caso "Mochasueldos"

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: JNE proclamará los resultados oficiales este domingo 17 de mayo

Elecciones 2026: JNE proclamará los resultados oficiales este domingo 17 de mayo

LEER MÁS
Primero La Gente anunció que Marisol Pérez Tello no está de acuerdo con apoyo a Roberto Sánchez

Primero La Gente anunció que Marisol Pérez Tello no está de acuerdo con apoyo a Roberto Sánchez

LEER MÁS
Harvey Colchado lidera lista de los 10 diputados más votados en las Elecciones 2026

Harvey Colchado lidera lista de los 10 diputados más votados en las Elecciones 2026

LEER MÁS
Veronika Mendoza postulará al Gobierno Regional de Cusco con la alianza Venceremos

Veronika Mendoza postulará al Gobierno Regional de Cusco con la alianza Venceremos

LEER MÁS
EN VIVO Resultados ONPE al 99.973%: sigue minuto a minuto el conteo entre Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

EN VIVO Resultados ONPE al 99.973%: sigue minuto a minuto el conteo entre Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Renovación Popular de Rafael López Aliaga acepta los resultados de las elecciones 2026

Renovación Popular de Rafael López Aliaga acepta los resultados de las elecciones 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025