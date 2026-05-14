Congreso rechaza interpelar al ministro de Defensa por masacre en Colcabamba

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Con 40 votos en contra, 32 en favor y 22 abstenciones, el Congreso decidió no aprobar la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Flores, impulsada tras el operativo militar realizado en Colcabamba, en la región Huancavelica, en el que murieron cinco personas.

El objetivo era que Flores respondiera un pliego de 15 preguntas sobre la intervención militar realizada en Huancavelica.

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Alfredo Pariona, uno de los impulsores de la moción, fundamentó que se necesitaba aclarar lo ocurrido.

"El país ha escuchado versiones que no coinciden. Primero se habló de un enfrentamiento armado; sin embargo, han surgido testimonios y evidencias que cuestionan esa versión. No hubo heridos en las Fuerzas Armadas, pero sí cinco civiles muertos”, mencionó.

Y agregó: “Interpelar no es confrontar, es fiscalizar, es cumplir nuestro rol de fiscalización que nos encomienda el país, y aquí nadie está por encima de la ley”.

“A la fecha, los familiares de jóvenes fallecidos en dicho operativo militar vienen exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos, en tanto que resulta inadmisible la ejecución de intervenciones que no estén debidamente justificadas, ni que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de la actuación militar conforme a ley”, señalaba la exposición de motivos de la moción presentada, que contaba con el respaldo de parlamentarios como Jaime Quito (Bancada Socialista), Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Wilson Quispe, Flavio Cruz (Perú Libre), Victor Cutipa (Juntos por el Perú) y otros.

El pliego de preguntas para ministro Amadeo Flores

De acuerdo con la moción presentada, estas serían las preguntas que el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, tendría que responder ante el Congreso en caso de que se apruebe la solicitud.

¿Cuál es la versión oficial consolidada del Ministerio de Defensa sobre los hechos ocurridos el 25 de abril de 2026 en el distrito de Colcabamba, y por qué existen contradicciones entre los reportes iniciales y la información posterior difundida por las propias Fuerzas Armadas?

¿Bajo qué marco normativo, reglas de enfrentamiento y protocolos de uso de la fuerza se ejecutó el operativo, y cómo se garantiza que dichas actuaciones se ajustaron a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad?

¿Qué inteligencia previa sustentó la intervención militar, quién la validó y qué mecanismos de verificación se aplicaron para identificar a los supuestos objetivos vinculados al narcoterrorismo?

¿Cómo explica su sector que, tratándose de un presunto enfrentamiento armado, no se haya registrado ningún efectivo de las Fuerzas Armadas herido o fallecido, mientras que el saldo fue exclusivamente de civiles muertos y heridos?

¿Qué evidencia material, pericial y balística existe para sustentar la hipótesis de legítima defensa invocada en el Comunicado Conjunto N.° 001-2026-CCFFAA-PNP?

¿Qué información tiene el Ministerio de Defensa respecto al testimonio del sobreviviente Ricardo Jampier Acuña Quispe, quien ha señalado que su declaración inicial habría sido obtenida bajo amenaza, y qué acciones se han dispuesto para garantizar la legalidad de las diligencias y el respeto al debido proceso?

¿Qué acciones concretas se adoptaron para preservar la escena de los hechos, garantizar la cadena de custodia de las evidencias y evitar cualquier alteración que comprometa la investigación fiscal?