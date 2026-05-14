Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 80 de la Panamericana Norte, a la altura de Chancay, luego de que un tráiler intentara realizar una maniobra de vuelta en U y fuera impactado por un bus interprovincial que se dirigía a Lima desde la ciudad de Chiclayo. El choque involucró además a un tercer vehículo pesado que transportaba maíz.

Producto del fuerte impacto, varias personas resultaron heridas y fueron auxiliadas por conductores y testigos que se encontraban en la zona. El accidente generó además una fuerte congestión vehicular en ambos sentidos de la vía, debido a que las unidades quedaron atravesadas parcialmente sobre la carretera.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Se reporta un intenso tráfico en la Panamerica Norte, a la altura de Chancay.

Bus interprovincial chocó contra tráiler que realizaba maniobra en plena vía

Según la información preliminar, el tráiler habría intentado girar en U en plena Panamericana Norte cuando fue alcanzado violentamente por el bus interprovincial que cubría la ruta Chiclayo–Lima. Tras el impacto inicial, otro camión de carga que transportaba maíz terminó colisionando con las unidades involucradas.

Las imágenes posteriores al accidente mostraban daños severos en la parte frontal del bus y afectaciones en los vehículos de carga. Hasta el momento no se ha precisado la cantidad exacta de pasajeros lesionados ni la gravedad de sus heridas.