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Política

JNE anuncia que proclamará oficialmente este domingo 17 de mayo los resultados de las Elecciones 2026

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tomó la decisión junto con el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas. Según el conteo de la entidad electoral, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a segunda vuelta.

Roberto Burneo se pronuncio sobre las elecciones.
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que proclamará oficialmente este domingo 17 de mayo los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial 2026. Así lo decidió el Pleno de la entidad, que contó con la participación del jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas. De acuerdo con el conteo de la institución, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a segunda vuelta.

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En esa misma línea, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) tendrán hasta el sábado 16 de este mes para proclamar los resultados de la elección presidencial de los departamentos de su circunscripción. Clavijo precisó que, hasta el momento, 47 de los 60 JEE ya realizaron ese proceso.

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En tanto, el JNE también comunicó que se acordó reforzar la difusión de información sobre los locales de votación que se implementarán para la segunda vuelta a nivel nacional e internacional. Para los comicios en el extranjero, el ente electoral organizará una reunión de trabajo con la Cancillería para una retroalimentación luego de los hechos registrados el pasado 12 de abril.

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